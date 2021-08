Schwimm-Europameisterin Hentke beendet ihre Laufbahn

Magdeburg. Olympia-Teilnehmerin Franziska Hentke hat ihre Karriere als Leistungsschwimmerin beendet. Die 32-Jährige vom SC Magdeburg verkündete ihre Entscheidung am Freitag auf ihrem Instagram-Kanal.

"26 Jahre hat mir das Schwimmen beigebracht, dass sich Wille, Leidenschaft, Fleiß und Ehrgeiz auszahlen, um Erfolg zu haben. Ich bin jeden Tag an mein Limit gegangen, um das Beste aus meinem Körper herauszuholen", schrieb sie. "Mein letztes großes Ziel war es, in Tokio im Finale zu stehen. Auch wenn es am Ende nicht gereicht hat, bin ich stolz, dass ich bei meinen zweiten Olympischen Spielen noch einmal auf dem Startblock stehen konnte."

In Japan war die Schmetterlings-Spezialistin im Halbfinale über 200 Meter als 13. ausgeschieden. In ihrer Laufbahn wurde die Trainingspartnerin von Freiwasser-Goldmedaillengewinner Florian Wellbrock unter anderem Europameisterin sowie WM-Zweite 2017. Künftig will Hentke als Trainerin arbeiten.

