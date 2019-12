Meiningen/Marienberg. Die Saalfelder Schwimmer nahmen in Meiningen und Marienberg an Wettkämpfen teil und holten dort Pokale und Medaillen

Schwimmen: Janik Reiher besonders vielseitig

Der Saalfelder Schwimmer Janik Reiher kam mit dem Pokal für den Sieger im Mehrkampf des Jahrgangs 2003 aus Meiningen zurück. Bei dem sehr anspruchsvollen Wettkampf um den Thüringer Mehrkampfpokal ist Vielseitigkeit gefragt. Und die zeigte der junge Mann: Janik Reiher gewann die 100-Meter-Strecken Schmetterling, Rücken und Freistil sowie die 200 Meter Lagen. Nur über 100 Meter Brust schlug Luca Paul Windisch vom SV Gera vor dem Saalfelder an. Die Addition aller Zeiten brachte Janik Reiher dann den Pokalgewinn.

Die Sportler der Jahrgänge 2008 und 2009 schwammen 50 Meter Schmetterling, 100 Meter Rücken, Brust und Freistil sowie 200 Meter Lagen. Kay Kraus wurde im Jahrgang 2009 immer Zweiter und so auch in der Pokalwertung. Kim Lea Säuberlich erreichte mit vier Bestzeiten drei dritte und zwei vierte Plätze den dritten Platz in der Gesamtwertung des Jahrgangs 2008. Gabriel Ziener wurde mit ebenfalls vier Bestzeiten, einem dritten, einem vierten und drei fünften Plätzen der Fünfte im Jahrgang 2008.

Im jüngsten Jahrgang erzielte Ole Wachau erste Plätze über 50 Meter Rücken und Freistil. In den Disziplinen 25 Meter Delfin-Beine und 50 Meter Brust wurde er Zweiter. Die Pokalwertung gewann Valentin Kleine von der DLRG Weimar mit 2:45,59 Minuten nur knapp vor Ole Wachau, der die vier Strecken in 2:46,18 Minuten absolvierte.

Beim 24. internationalen Erzgebirgs-Schwimmcup in Marienberg nahmen mit Hannes Butters (Jahrgang 2002) und Janik Reiher (Jahrgang 2003) zwei Athleten des Saalfelder Schwimmvereins teil. Gäste waren dort neben vielen Vereinen aus Sachsen auch Sportler aus Tschechien und Polen. Die beiden Saalfelder konnten sich in den großen Teilnehmerfeldern sehr gut in Szene setzen. Über 50 Meter Freistil erreichte Janik Reiher unter den 26 Schwimmern des Jahrgangs 2003/2004 mit 25,12 Sekunden die schnellste Zeit. Hannes Butters war mit 23,76 Sekunden Schnellster der Wertungsgruppe 2001/2002. Beide kamen ins B-Finale der schnellsten Vier. Dort belegte Butters mit 23,73 Sekunden den zweiten Platz und Janik Reiher in 24,75 Sekunden den dritten Platz. Zwei weitere Finalteilnahmen beendete Hannes Butters über 50 Meter Rücken als Sieger und 50 Meter Schmetterling als Zweiter.

Unter den schnellsten Schwimmern war auch David Thomasberger von der SSG Leipzig, der das Schwimmen beim Saalfelder Schwimmverein erlernte. Er gewann das A-Finale über 50 Meter Freistil in 22,55 Sekunden. Über 200 Meter Schmetterling war er in 1:55,74 Schnellster in der offenen Wertung. Damit erzielte er die punktbeste Leistung in der Wertungsgruppe Jahrgang 2000 und älter. Hannes Butters wurde als Punktbester der Wertung im Jahrgang 2001/2002 für die 50,89 Sekunden über 100 Meter Freistil geehrt. Knapp hinter ihm kam Aaron Fandrei vom SV 1883 Schwarza mit seinen 50,94 Sekunden über 100 Meter Freistil auf den zweiten Platz.

Kay Kraus vom Jahrgang 2009 war zudem Teilnehmer des 25. Weihnachtsschwimmen des SV Halle. Über 200 Meter Lagen gewann er die Goldmedaille. Den dritten Platz sicherte er sich über 50 Meter Schmetterling. Bei seinen fünf Starts erzielte er fünf Bestzeiten.