Schwimmerin Isabel Gose holt drittes Meisterschafts-Gold

Isabel Gose gewann in Berlin auch über 400 Meter Freistil.

Berlin Die deutschen Starter bei den Weltmeisterschaften in Fukuoka präsentieren sich bei den nationalen Titelkämpfen in starker Form. Allen voran Isabel Gose, die zum dritten Mal gewinnt.

Europameisterin Isabel Gose hat am zweiten Tag der Schwimm-Meisterschaften im Rahmen der Finals 2023 ihren dritten Titel errungen. Die Magdeburgerin kam auf ihrer Hauptstrecke 400 Meter Freistil in Berlin in bemerkenswerten 4:04,23 Minuten zum Erfolg und blieb damit nur eine Sekunde über ihrem deutschen Rekord.

Zuvor hatte sie bereits über 1500 Meter Freistil und zusammen mit ihrem Partner Lukas Märtens, dessen Schwester Leonie Märtens und Marius Zobel über 4x200 Meter Freistil als erste angeschlagen.

Auch die anderen WM-Starter setzten sich durch. Die EM-Zweite von Budapest über 100 Meter Brust, Anna Elendt, siegte auf ihrer Spezialstrecke, bemängelte danach aber ein paar technische Fehler bei der Wende und beim Anschlag. Ihr Frankfurter Teamkollege Lucas Matzerath verfehlte den deutschen Rekord über 100 Meter Brust der Männer nur um 17 Hundertstelsekunden.

Ole Braunschweig gewinnt über 100 Meter Rücken

Der Berliner Ole Braunschweig war in 55,03 über 100 Meter Rücken erfolgreich. Hier wurde Freistil-Langstreckenspezialist Lukas Märtens aus Magdeburg Dritter, nachdem er über die doppelte Distanz gesiegt hatte. Märtens war im Jugendbereich ein sehr guter Rückenschwimmer.

Gose und Märtens zählen auch bei den Weltmeisterschaften zu den deutschen Hoffnungsträgern. Bei der vergangenen WM holte Märtens Silber über 400 Meter Freistil. Gose reist als Europameisterin über diese Distanz nach Fukuoka.