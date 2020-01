Science City schließt die Lücken

Eigentlich wollte Frank Menz in diesen Tagen eine Pause vom Basketball machen. Nach dem schmerzvollen Tod seiner Frau Birgit vor zwei Monaten, die unheilbar an Krebs erkrankt war, brauchte der Cheftrainer von Science City Jena eine Auszeit. Sein Vertrauter und Co-Trainer Steven Clauss übernahm vor zwei Wochen den Tabellendritten der zweiten Liga. „Ich konnte überhaupt nicht mehr schlafen“, beschrieb Menz seine Situation. Seine Frau, selbst einst Basketball-Nationalspielerin, hatte ihm bis zu ihrer Krankheit den Rücken für seinen Job frei gehalten. Doch dann gab es „keinen Urlaub, keine Pause mehr“, wie es Menz erklärte. Im Januar war es schließlich zuviel - auch für einen Mann wie Frank Menz. Er wolle nun vor allem auch für seine Kinder da sein. Der Plan sei, dann aber im März wieder auf seinen Posten als Headcoach zurückzukehren.

Rechtzeitig vor den Playoffs, wo Jena ins Halbfinale einziehen will. „Dabei habe ich geträumt, dass wir Bremerhaven schlagen“, glaubt Geschäftsführer Lars Eberlein an die Rückkehr in die erste Liga. Doch der Aufstieg sei keine Pflicht. Man wolle die Mannschaft in Ruhe entwickeln, so Eberlein.

Bis vorige Woche kniete sich sein Cheftrainer Menz noch einmal in die Suche nach neuen Spielern rein. „Da war anstrengend, denn es gibt unendlich viele interessante Basketballer“, so Menz. Oft ging es bis in die Nacht, weil mit Spielervermittlern in Übersee verhandelt werden musste. Am Ende fand Menz mit Spielmacher Kamau Stokes (24) und 2,05-Meter Flügelspieler Kavin Gilder-Tilbury (25) zwei Wunschspieler. „Ich hatte mit der Führung zusammengesessen und wir waren zu dem Fazit gekommen, dass wir mit Platz drei und dem Neuaufbau sehr zufrieden sein können. Wenn wir aber ganz oben mitspielen wollen, brauchen wir mehr Qualität in der Tiefe. Von Topteams wie Chemnitz sind wir ein stückweit entfernt“, so Menz. Rookie Stokes, der im Collegeteam in Kansas City spielte, soll Brad Loesing entlasten. Gilder-Tilbury, in der Vorsaison bei Chemnitz aktiv, gibt Matt West und Julius Wolff mehr Pausen. Probespieler Dontay Caruthers erhielt trotz guter Eindrücke keinen Vertrag, weil man letztlich Spieler für andere Positionen benötigte. Ob die beiden neuen Jenaer US-Amerikaner am kommenden Samstag bei den Artland Dragon schon eingesetzt werden können, ist wegen der noch fehlenden Spielgenehmigung noch offen.

In Quakenbrück will Science City seine Siegesserie gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte unbedingt fortsetzen. „Wir sind deshalb so erfolgreich, weil wir keine Mannschaft unterschätzen. Die ProA ist enorm ausgeglichen. die Dragons hatten ja gerade erst den Tabellenzweiten Bremerhaven besiegt“, warnte Interimstrainer Clauss.