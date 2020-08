Sebastian Seyfarth trotzt Hitze mit Streckenrekord

Gera. Der Geraer Leichtathlet Sebastian Seyfarth trumpft bei Panorama-Tour in der Sächsischen Schweiz mit zwei ersten und einem dritten Platz auf

Sebastian Seyfarth ist Stammgast bei der Panorama-Tour in der Sächsischen Schweiz. Hatte er sich bei seinen bisherigen Teilnahmen meist für den Start beim Etappenlauf über insgesamt 55 Kilometer entschieden, war das diesmal anders. „Für den Sonnabend waren 35 Grad Celsius im Schatten angesagt. Da wollte ich mir den 30 km-Kanten nicht antun, zumal mein Training eher auf die kürzeren Strecken ausgerichtet war. Deshalb bin ich diesmal drei 10 Kilometer-Läufe an drei Tagen angegangen, was kaum weniger anstrengend war“, erklärte der 35-Jährige vom 1. SV Gera.