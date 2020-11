Sebastian und Ronald Küfner haben WM-Ticket für Crosstriathlon sicher

Sie haben es geschafft! Sebastian und Ronald Küfner vom TSV 1880 Zwötzen haben die Tickets für die Crosstriathlon-Weltmeisterschaft 2021 auf Maui auf Hawaii gelöst. Im tschechischen Prachatice holten sich Vater und Sohn die Slots. Der 33-jährige Sebastian Küfner lief sein bestes X-Terra-Rennen überhaupt und beendete den Wettkampf hinter neun Profis als bester Amateur nach 2:44:57 Stunden auf Rang zehn.

„Auf dem Marktplatz stand ich bei der Siegerehrung in einer Reihe mit den Cracks. Das war ein überwältigendes Gefühl“, strahlte er noch Wochen später. Der Tagessieg war an den Franzosen Arthur Serrieres gegangen. Vater Ronald Küfner löste das Ticket in der AK 55.

Auch für die Crosstriathleten war 2020 wegen Corona kein einfaches Jahr. Die meisten X-Terra-Wettkämpfe wurden abgesagt, manche verlegt. Im tschechischen Prachatice hatte man sich entschlossen, den Wettbewerb auf den September zu verschieben. Sebastian Küfner hatte vier Wochen zuvor seine Generalprobe in Most als Gesamt-Vierter erfolgreich bestanden.

„Es war schön, wieder einmal bei einem Wettkampf dabei zu sein und nicht nur zu trainieren. Im Freiwasser im Pulk zu schwimmen, daran konnte ich mich fast gar nicht mehr erinnern“, verriet Sebastian Küfner, der mit seinem Vater Ronald das Schwimmtraining ab Juli in die Koberbach-Talsperre verlegt hatte, wo beste Bedingungen herrschten.

Erster Auslandswettkampf 2015

Zu Prachatice, wo 1,5 km Schwimmen, 33 km mit dem Mountainbike und 10,5 km Laufen zu absolvieren sind, haben die Küfners ein besonderes Verhältnis. „Das war 2015 unser erster X-Terra-Wettkampf im Ausland. Dis Tschechen zelebrieren dieses Rennen. Prachatice ist eine kleine mittelalterliche Stadt. Der Zieleinlauf auf dem Marktplatz wird stets mit einem großen Volksfest verbunden, wobei unter Corona-Bedingungen diesmal alles etwas kleiner ausfiel", so der 33-Jährige.

Schon am Mittwoch war das Zwötzener Duo angereist, um die Strecken abzufahren und sich akribisch vorzubereiten. Am Renntag war beim Schwimmen der Massenstart erlaubt. „Ich stand in zweiter Reihe. Das war ein Fehler. Ich habe die ersten hundert Meter nur Menschen, aber nicht das Wasser getroffen. Das war nur eine Prügelei, weshalb mein Gefühl beim Schwimmen eher schlecht war", so Sebastian Küfner, der sich dann auf dem Rad aber frei fahren konnte. Nach knapp zehn Kilometern hatte er die ersten, fünf Minuten vor ihm gestarteten Profi-Frauen überholt.

„Es lief jetzt richtig gut. Zwar kannte ich meine Platzierung nicht. Aber die Downhill-Abfahrten und die Anstiege absolvierte ich wie im Flow“, erinnerte sich der Geraer, der die Woche über in Jena arbeitet.

Seit 2015 hat sich das Crosstriathlon-Niveau enorm erhöht. Damals war das ein Abenteuersport. Heute ist alles professionalisiert, das Material optimiert und die Trainingsumfänge der Sportler dementsprechend groß. Mit einem guten Gefühl wechselte Sebastian Küfner zum abschließenden Laufen.

„Die Beine haben funktioniert, der Körper mitgemacht. Ich habe alles gegeben. Die Platzierung war eigentlich egal“, so der 33-Jährige, der im Ziel umso überraschter war, dass als bester Agegrouper Gesamtplatz zehn nur elfeinhalb Minuten hinter dem Sieger herausgesprungen war. Immerhin waren 20 Profis am Start gewesen.

Übers Rad in Wettkampf gefunden

Vater Ronald Küfner war am Start etwas aufgeregt. Beim Schwimmen fand der 57-Jährige keinen richtigen Rhythmus und kämpfte sich mit Luftproblemen durch. Die Wettkampf-Härte fehlte noch. „Übers Rad habe ich dann aber in den Wettkampf reingefunden und habe meine Stärken beim Laufen ausgespielt. An einer Stelle war es so steil, dass man sich mit einem Seil hochziehen musste“, berichtete Ronald Küfner, der mit Altersklassenrang zwei im Ziel äußerst zufrieden war.

„Im Oktober 2021 gemeinsam nach Maui zu fliegen, schöner hätte ich es mir nicht wünschen können. Ohne den Druck, sich noch qualifizieren zu müssen, in die X-Terra-Wettbewerbe nächstes Jahr zu gehen, macht ein gutes Gefühl“, so Sebastian Küfner. Dann stehen Rennen in Frankreich, Tschechien, Polen, Belgien und auch Dänemark auf dem Kalender, vorausgesetzt Corona macht dem Treiben keinen Strich durch die Rechnung. Bis dahin heißt es, im Training weiter hart zu arbeiten.