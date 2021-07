Seelenloses Olympia

Axel Lukacsek über Olympia in Zeiten der Corona-Krise.

Feiernde Athleten? Freudetrunkene Zuschauer? Ein buntes Treiben und knisternde Stimmung in der ganzen Stadt? All das, was Olympia so unvergleichlich macht, wird es in ein paar Tagen in Tokio nicht geben. Von den Sommerspielen als Sportfest der Jugend ist eine seelenlose Hülle übrig geblieben.

Jetzt will nicht einmal mehr Toyota als bedeutender Sponsor der Spiele noch Werbung mit Bezug zu Olympia schalten. So weit ist es nun schon gekommen: Die Sommerspiele gelten offenbar inzwischen als Imageschaden. Tatsächlich wirkt das Großereignis wie eine Veranstaltung vom anderen Stern. Wo trotz Corona-Lockerungen noch immer Vorsicht geboten ist, blendet man die weltweit noch nicht überstandene Pandemie einfach mal aus. 18.000 Athleten und Offizielle aus 206 Nationen werden das Olympischen Dorf bevölkern – wider dem Willen der japanischen Bevölkerung, die nach wie vor die Austragung mehrheitlich ablehnt.

Darauf zu bauen, mit dem Beginn der Wettbewerbe werde sich die Stimmung allerorten schon aufhellen, bleibt möglicherweise ein frommer Wunsch. Damit in den Arenen nicht Totenstille herrscht, werden über Lautsprecher vom Band die Zuschauerreaktionen der Sommerspiele von 2016 in Rio de Janeiro abgespielt. Der Versuch, wenigstens ein bisschen Stimmung zu verbreiten, wirkt ziemlich verzweifelt.

Anderseits: Für die meisten Athleten bietet Olympia die einzige Chance überhaupt, sich abseits des dominierenden Profifußballs einem größeren Publikum zu präsentieren. Dafür gibt es diesmal für die Allerbesten sogar ein paar Schritte mehr im Rampenlicht. In Tokio nämlich müssen alle Medaillengewinner zur Siegerehrung ihre Plaketten selbst abholen und umhängen. Es ist halt Corona-Zeit.