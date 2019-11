Seminar zu Waffen-Karate: Nordhäuser Trainer reist nach Brasilien

Nordhausen. Frank Pelny, Cheftrainer des Nordhäuser Karatevereins, gibt in Brasilien Einblicke in die Grundlagen des Waffen-Karate.

32 Grad Außentemperatur im fünftgrößten Land der Erde, jeweils 35 Stunden An- und Abreise bis in das Amazonasgebiet im Landesnorden von Brasilien, der erste Besuch in Lateinamerika und das erste Tesshinkan-Kobudô (Karate mit Waffen)-Seminar in Lateinamerika. Diese Reise hatte einige Superlative zu bieten.