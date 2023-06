Sensation: SC Magdeburg gewinnt die Champions League

Köln. Der SC Magdeburg ist der neue König von Handball-Europa. Nach Siegen über den FC Barcelona und Kielce ist man Champions-League-Sieger.

Das Motto dieser zwei Tage war gut gewählt. „Sei Teil der Geschichte“ bewarb der europäische Handballverband EHF das Finalturnier der Champions League, der Königsklasse des europäischen Vereinshandballs. Und am Ende hatten sie wahrlich ein Stück Handball-Geschichte geschrieben: Die Spieler des SC Magdeburg lagen sich auf dem Spielfeld in der Kölner Lanxess-Arena in den Armen. 30:29 nach Verlängerung (13:15/26:26/28:27) hatten sie den polnischen Meister KS Kielce besiegt und so den bedeutendsten Titel des Klubhandballs gewonnen. 2002 war es der SC Magdeburg gewesen, der überhaupt erstmals die begehrte Trophäe nach Deutschland geholt hatte. Nun, 21 Jahre später, feierte der Bundesligazweite erneut den Triumph.

Der Finalsieg gegen Kielce war ein hart erarbeiteter. Wie jeder Erfolg in den Endspielen dieses Turniers, in dem selten der Favorit am Ende im Konfettiregen steht. Auch Magdeburg war als Außenseiter in die Arena im Kölner Stadtteil Deutz gekommen und schrieb am Ende doch eine dieser unglaublichen Sportgeschichten, über die nicht nur in Sachsen-Anhalt noch lange geredet werden wird. Kay Smits hatte acht Tore erzielt. Sechs Treffer sogar einer, mit dem keiner gerechnet hatte: Gisli Kristjansson. Der war am Samstag nur vier Wochen nach einem Knöchelbruch überraschend wieder einsatzfähig. Doch ausgerechnet der MVP, der wertvollste Spieler der abgelaufenen Bundesliga-Saison, kugelte sich in der 55. Minute des Halbfinals die Schulter des Wurfarms aus. Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert fürchtete einen langen Ausfall. Doch auch ohne den isländischen Spielmacher zeigte sich sein Team konkurrenzfähig. Wie schon so oft in den vergangenen Monaten. Immer wieder war der SCM von Ausfällen gebeutelt, immer wieder stand das Team aus der Domstadt auf. Nun auch in der anderen über 400 Kilometer entfernten anderen Domstadt.

Kristjansson spielt im Finale plötzlich wieder

Umso größer die Überraschung am Sonntag, als der 23-jährige Kristjansson beim Aufwärmen einlief, begleitet vom ekstatischen Jubel der Fans. Eine Schulter-Operation ist für kommende Woche bereits terminiert, doch „er wollte unbedingt dabei sein. Wenn er die Schmerzen toleriert und uns einige gute Minuten geben kann, will ich ihn nicht bremsen im vielleicht größten Spiel seines Lebens“, sagte Wiegert vor dem Anwurf.

Magdeburgs Michael Damgaard jubelt nach einem Treffer. Foto: dpa

Überhaupt: Man kann nicht über die Geschichte des Finaltriumphs sprechen, ohne das vorletzte Kapitel zu würdigen. Am Samstag hatte der SCM nicht irgendeine Mannschaft ins Trostspiel um Platz drei geschickt, sondern den FC Barcelona: Rekordsieger der Champions League und auch diesmal wieder haushoher Favorit. Magdeburg aber zeigte von Beginn an keinen Respekt, kämpfte sich in einem stets knappen Spiel in die Verlängerung und mit kühlem Kopf im Siebenmeterwerfen schließlich mit 40:39 ins Finale. „Für mich ist der SC Magdeburg die gefährlichste Mannschaft der Welt“, hatte da auch Andreas Wolff beeindruckt geäußert, nachdem er im Anschluss mit Kielce 25:24 gegen Paris Saint-Germain gewonnen hatte.

Wolff kann die Niederlage nicht verhindern

Wolff selbst wollte in Köln sein eigenes Stück Geschichte schreiben. Vor einem Jahr hatte Deutschlands Nationaltorhüter das Finale gegen Barcelona im Siebenmeterwerfen verloren, nun wollte er unweit seiner Heimatstadt Euskirchen endlich den ganz großen Erfolg feiern. Wolff tat im Kielce-Trikot alles dafür, er fischte so manchen Ball in letzter Sekunde aus dem Winkel oder wischte ihn in der zweiten Halbzeit mit den Füßen zur Seite in der mit knapp 20.000 Zuschauern erneut ausverkauften Arena. Am Ende aber stand er nach der Schlusssirene aber wieder mit leerem Blick in seinem Tor, als die Magdeburger feierten. Frustriert und desillusioniert. In jeder guten Geschichte gibt es Helden und Besiegte. Wolff gehörte in diesem Champions-League-Finale zu den Besiegten.

Bennet Wiegert dagegen war ein Sieger. Der Trainer der Magdeburger war schon 2002 beim Königsklassentriumph dabei, damals noch als Spieler. Nun stand der 41-Jährige zunächst regungslos da, realisierte das Geschaffte erst langsam und fiel dann seinen Spielern um die Arme. Wiegert brauchte einige Sekunden um zu begreifen, dass er nun nicht mehr nur Teil der Geschichte des SC Magdeburg ist, sondern in ihr jetzt einen riesigen Stellenwert einnimmt. Die Champions League hatte ihr Motto wahrlich gut gewählt.

Polnischer Journalist stirbt in der Arena

Überschattet wurde das Finale von einem tragischen Todesfall eines polnischen Journalisten. Er war während der zweiten Halbzeit auf der Pressetribüne zusammengebrochen, es folgte eine minutenlange Unterbrechung. Rund eine Stunde nach dem Ende der Partie ist der Mann laut EHF verstorben.