Sergio Casanova vom HBV Jena 90: Ein gutes Gefühl

Handball: Der HBV Jena empfängt am Sonntag in der Mitteldeutschen Oberliga die SG Pirna/Heidenau. 110 Zuschauer dürfen der Partie beiwohnen.

Jena. Sergio Casanova plagen derzeit keine Zweifel. Ja, der Manager des HBV Jena 90 hat schlichtweg ein gutes Gefühl. Dies wiederum ist eine Gemütslage, die ihm zum Anfang des Jahres mit hoher Wahrscheinlichkeit eher fremd war, schließlich hatte in jenen Tagen sein Team ein quasi Dauerabonnement auf den letzten Tabellenplatz in der Mitteldeutschen Oberliga. Da kommt das Hier und Jetzt doch schon in einem ganz anderen Gewand daher. Die „Gang von der Saale“ rangiert nach dem zweiten Spieltag auf Tabellenplatz acht und konnte am vergangenen Spieltag den ersten Sieg der noch recht jungen Saison 2020/21 holen. 33:30 siegten sie über den HC Einheit Plauen.