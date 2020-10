SG Oberdorla/Görmar daheim vor maximal mit 35 Gästen

Nico Ackermann – hier in der Vorsaison im Vergleich der SG Oberdorla/Görmar gegen Wutha-Farnroda – soll auch in der neuen Saison eine Säule im Spiel des Dorfclubs sein. Zum Saisonauftakt gegen Sömmerda traf er einmal.

Mühlhausen. Der Dorfclub Oberdorla/Görmar legte als Aufsteiger in die Landesliga trotz der Niederlage in Sömmerda einen guten Start hin – dank einer Steigerung in der zweiten Hälfte.

Die Dorfclub-Handballer aus Oberdorla erleben am Wochenende ihre Heimpremiere. 35 Zuschauer sind das Maximum, was das Gesundheitsamt des Landkreises wegen der baulichen Gegebenheiten in der Halle in der Damaschkestraße in Mühlhausen erlaubt. „Das Hygienekonzept ist entsprechend angepasst“, sagt der Vorsitzende der VSG Oberdorla, Mike Schulz. 35 Gäste werden es sein, wenn am Sonntag, 11. Oktober, 16 Uhr, das junge Dorfclub-Team der Landesliga-Reserve auf Einheit Bad Salzungen trifft. Die VSG Oberdorla und die SG Görmar bilden seit Jahren eine Spielgemeinschaft – inzwischen als Dorfclub-Handballer.