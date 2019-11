Sie haben es wieder getan für den VfB Pößneck

Moses-Gabriel Walther und Lucas Hoffmann haben es wieder getan. Die Namen der beiden Fußballer des VfB 09 Pößneck fallen nahezu wöchentlich in der Berichterstattung. Und auch diesmal, im Spitzenspiel der Kreisoberliga gegen den SV Gleistal, der als Spitzenreiter auf den Griebse-Sportplatz angereist war, verewigten sich die beiden Stürmer in der Statistik.

4:0 (1:0) gewannen die Pößnecker, die damit die Tabellenspitze übernahmen. Alle Tore gingen auf das Konto von Walther (54., 77.) und Hoffmann (43., 89.). Die beiden Offensivkräfte stockten ihre Konten in der aktuellen Spielzeit jeweils auf 14 auf.

Pößnecks Trainer Johannes Liebmann stellte in seiner Analyse der 90 Minuten auf dem Kunstrasenplatz in Pößneck nicht die beiden Torschützen in den Mittelpunkt. „Der Flo und der Luci schießen bei uns die Tore. Das stimmt. Zur Mannschaft gehören aber noch viel mehr Leute, die für die Beiden mitarbeiten, die die Drecksarbeit machen und die in den Berichten nur selten erwähnt werden“, sagte Liebmann. Ihm fielen da sofort die Namen von Patrick Reichmann und Torwart Laurence Wohlfahrt ein.

Die 09er hatten viele gute Szenen, auch schon in der ersten Halbzeit. Doch da knipsten Walther und Hoffmann noch nicht trotz bester Chancen. Wozu der aktuelle Jahrgang des VfB in der Lage ist, bewies die Mannschaft nach der Gelb-Roten-Karte für Flügelspieler Marius Trunk in der 76. Minute. In Unterzahl demonstrierten die Pößnecker zwei lehrbuchreife Konter und erhöhten noch auf 3:0 und später 4:0.

Für Liebmann war die Null fast noch wichtiger als die vier Treffer. „Das hatten wir zuletzt nicht mehr geschafft. Diesmal haben wir ein Spiel ohne Gegentor beendet“, sagte der Verantwortliche. Das gelang zum letzten Mal am 14. September beim 2:0 gegen Isserstedt. Noch ein Pflichtspiel hat der VfB 2019 zu bestreiten – gegen Post Jena.

„Das wollen wir unbedingt gewinnen“, sagte Liebmann. Von einem leichten Gegner wollte er nichts wissen. „Das Spiel gegen Zwätzen II sollte noch jeder in den Köpfen haben“, sagte er. Das endete aus Pößnecker Sicht „nur“ 3:3. Ob dann die 31 Punkte für die Liebmann-Truppe zur Herbstmeisterschaft reichen, hängt von den Ergebnissen des FC Thüringen Jena ab. Die Jenaer sind noch zweimal gefragt. Das Spiel der Pößnecker gegen die SG Thalbürgel/Bürgel ist erst im Februar.

