Silbitz/Königshofen II: Klassenerhalt besitzt oberste Priorität

„Wir versuchen, das Maximale aus allen Spielen herauszuholen“, sagte Veit Martin. Der 33-Jährige ist die zweite Saison der Kapitän der Reservemannschaft der SG Silbitz/Königshofen. Im Sommer 2019 schaffte das Team den Aufstieg in die Kreisliga, Staffel A des KFA Jena-Saale-Orla. Das Saisonziel hatte Trainer Steffen Heiner schon vor dem ersten Spiel formuliert. Für die Mannschaft ging es von Anfang an nur um den Klassenerhalt.

Wie realistisch diese Einschätzung war, zeigte sich schon nach den ersten Spielen. Nach dem vierten Spieltag stand die SG II noch mit null Punkten da. „Die Mannschaften in der Kreisliga spielen robuster. Das ist wohl der größte Unterscheid zur Kreisklasse“, sagte Martin. Das erste Erfolgserlebnis gab es daheim gegen die BSG Chemie Kahla II (1:0). Kudzai Brian Mukarakate traf nach der Pause. Bei Halbzeit steht das Team auf den 13. und damit vorletzten Tabellenplatz. Nur der SV Wöllmisse 98, der Vorjahresfünfte, hat bisher eine noch schlechtere Bilanz abgeliefert. Beide Mannschaften stehen sich am 23. Februar im Nachholer aus der Hinrunde gegenüber. Der Ausgang der Partie könnte den Tabellenstand gravierend verändern.

Wenn man sich indes den Spielerkader bei den Silbitzern und Königshofen anschaut, könnte man meinen, dass die Verantwortlichen Woche für die Woche die Qual der Wahl haben. Dem ist aber nicht so. „Wir laufen in jedem Spiel mit einer anderen Mannschaft auf. Wir sind wenig eingespielt. Wenn ich an Frauenprießnitz denke, die laufen gefühlt seit zehn Jahren mit der gleichen Mannschaft auf. Dass sie gegen uns im Vorteil sind, dürfte klar sein.“

Gegen den SV Frauenprießnitz haben die Heiner-Schützlinge schon beide Punktspiele absolviert, Frauenprießnitz gewann zweimal (4:3, 3:1). Bei allem Ehrgeiz, die jeder Spieler besitzt, der am Wochenende für die Spielgemeinschaft aufläuft, steht der Spaß am Fußball an erster Stelle. „Wir haben viele Spieler, die beruflich eingespannt sind. Wir haben auch viele Familienväter. Da verschieben sich natürlich die Prioritäten. Dem muss man ganz einfach Rechnung tragen“, sagte Martin.

Das Spiel der Hinrunde aus Silbitzer Sicht war das Duell am 1. Dezember beim SV Klengel-Serba 09. Martin weiß auch nicht genau, woher diese Brisanz und Rivalität genau herrührt. „Wenn es aber gegen Klengel geht, sind alle zusätzlich motiviert“, sagte der Kapitän. Die Silbitzer gewannen trotz eines frühen 0:1-Rückstandes noch 3:1. Es war der zweite Auswärtssieg. Davor nahmen die Silbitzer beim Mitaufsteiger FV Rodatal Zöllnitz II (2:1) alle drei Punkte mit. Das Rückspiel in Königshofen steigt am 3. Juni, am finalen Spieltag der Kreisliga. „Auf welchem Platz wir am Ende der Saison landen, werden wir sehen. Das Wichtigste ist, dass der Zusammenhalt in der Mannschaft stimmt. Das merkt man am besten nach Niederlagen“, sagte Veit Martin.