Silvesterlauf in Erfurt: Die letzten Runden des Jahres

Beim Finale darf man‘s krachen lassen. Olympiasieger zünden die Startraketen. Thüringens beste Lang- und Mittelstreckenathleten duellieren sich mit Rivalen aus anderen Bundesländern um Pokale und Sachpreise. Die sportlichen (Aus)-Dauerläufer rüsten zu ihren Altersklassen-Wettbewerben. Die Jüngsten fiebern dem ersten Rennen ihres Lebens entgegen. Und die Humorsachverständigen basteln schon an ihren Laufkostümen.

So heiß es am Vormittag des 31. Dezember auf den letzten Runden des Jahres rund ums Steigerwaldstadion auch zugehen mag, der Spaß kommt beim 46. Erfurter Silvesterlauf nicht zu kurz. Beim Jahresfinale des Thüringer Sports werden nicht nur die Besten der Besten geehrt, sondern auch Schnupperläufer, Laufkinder und Spaßvögel.

Nicht zuletzt kann sich jeder Teilnehmer, vom Einsteiger bis zum Rennläufer, auf eine goldene Erinnerungsmedaille freuen. Das gilt schon beim 2-km-Jedermannlauf, zu dem Oberbürgermeister Andreas Bausewein 10 Uhr den Startschuss gibt. „Natürlich laufe ich wieder selber mit“, lacht das Stadtoberhaupt, „und rolle im 4-km-Rennen das Feld von hinten auf.“

10.30 Uhr schickt dann Erfurts „Cross-King“ Nils Schumann das 4-km-Feld auf die erste 2-km-Runde, ehe er sich mit seiner sportlichen Familie selbst ins Wettkampfgetümmel stürzt. „Die letzten Runden des Jahres sind immer Gold wert“, meint der 800-m-Olympiasieger von Sydney. „Für die Fitness, für den Spaß am Laufen und für die Hoffnung auf ein sportliches und erfolgreiches neues Jahr“.

11 Uhr greift dann Guido Kunze zur Startpistole, um das 10-km-Feld – mit Eisschnelllauf Olympiasiegerin Daniela Anschütz-Thoms und Radsprint-Olympiasieger René Enders an der Spitze – und sich selbst in Bewegung zu bringen. Dabei will der Extremweltrekorder aus Mühlhausen nicht nur Leute zum Laufen bringen, sondern ihnen auch Appetit auf besondere Schokolade machen. Sein bemerkenswerter Film („Der lange Weg der Schokolade“) über seine abenteuerliche Reise per Segelschiff und Mountainbike, die ihn zu den Kakao(an)bauern nach Südamerika und zurück führte, ist ohnehin schon im Gespräch.

Für reizvollen Gesprächsstoff und völlig neue „Partnerwünsche“ dürfte unter den Silvesterläufern die neue Teamwertung der Altersklassenwettbewerbe (4 und 10 km) sorgen. Ähnlich dem Unternehmenslauf werden die drei bestplatzierten Läufer(innen) von Firmen, Einrichtungen, Schulen, Behörden oder Hobbygruppen als Silvesterlauf-Team gewertet und und deren Beste ausgezeichnet. Natürlich ist beim Silvesterlauf-Finale letztlich wieder Stimmung unterm Dach angesagt. Heiße Klänge vom „Duo Diesel“, Rundenläufe der Bambini-Talente, die fröhliche Kür und Prämierung der Kostümläufer sowie die Siegerehrungen und Preisverleihungen würzen die letzten Runden des Jahres nicht nur mit dem Gold für alle.

Anmeldungen sind bis zum Starttag möglich gegen Nachmeldegebühren; bei „Karstadt Sports“ in Erfurt, Anger 2, gegen Barzahlung sofortiger Erhalt der Start-Nummer; Meldungen im Internet unter www.erfurtersilvesterlauf.de und www.maxx-timing.de (Einzug der Startgebühren per Lastschriftverfahren)