Christopher Grotheergelangen in Altenberg persönliche Startbestzeiten.

Altenberg. Der 27 Jahre alte Thüringer holt sich bei den Weltmeisterschaften in Altenberg im zweiten Lauf seinen Bahnrekord zurück und steht vor dem größten Erfolg seiner Karriere.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Skeleton-Sensation: Oberhofer Grotheer führt zur WM-Halbzeit

Als Ersatzmann war Skeleton-Pilot Christopher Grotheer nur ins deutsche WM-Team gerutscht, weil sein Teamkollege Felix Keisinger als Juniorenweltmeister einen vierten Startplatz erobert hatte. In Altenberg nutzte Grotheer nun seine Chance. Und wie!

Bei Halbzeit führt der 27 Jahre alte Oberhofer das Feld an. Eine Skeleton-Sensation, denn Grotheer durfte in dieser Saison keinen einzigen Weltcup fahren. Hinter dem Thüringer liegen mit Alexander Gassner (Winterberg 0,09 Sekunden zurück) und Axel Jungk (Oberbärenburg/0,35) zwei weitere deutsche Fahrer. Der Titelfavorit und einstiger Serien-Sieger Martins Dukurs aus Lettland hatte offenbar nicht die schnellsten Kufen, ist nur Vierter und liegt bereits ein halbe Sekunde hinter Grotheer.

Im ersten Durchgang führte noch Lokamatador Jungk. „Da hatte ich unten einen groben Fehler“, sagte Grotheer nach Platz zwei. Dann pulverisierte Oldie Gassner (30) den Bahnrekord, den seit 2017 ausgerechnet Grotheer hielt, um zwei Zehntel. „Das hat mich eher motiviert“, sagte Grotheer. Nervenstark zog der gebürtige Wernigeröder einen Zauberlauf ins Tal des Kohlgrund. 55,86 Sekunden – Grotheer hatte sich seinen Rekord zurückgeholt. Sein Vater Holger jubelte mit der gesamten Harzer Familie in der ersten Reihe auf der Zieltribüne – wenngleich ihn ziemliche Rückenschmerzen plagen. „Vor ein paar Tagen hatte mich die Hexe gestochen. Doch auf die WM hätte ich niemals verzichtet“, so Vater Grotheer, der nach dieser Vorstellung nun fest an die erste große Medaille für seinen Sohn glaubt. „Er ist reif dafür und kann inzwischen mit Druck umgehen“, meinte sein Onkel Egon.

Grotheer weiß noch nicht, wie die Nacht als WM-Führender verläuft. „Ich bereite meinen Schlitten vor, gucke ein bisschen Fernsehen und gehe nicht vor Mitternacht ins Bett. Und dann muss ich noch zweimal gut fahren“, sagte der Oberhofer, der auf seine Form und seinen schnellen Schlitten bauen kann.