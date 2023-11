Skijäger starten mit Voigt, Zobel und Strelow in den Weltcup-Winter

Oberhof. Wenn am 25. November in Östersund die neue Biathlon-Saison startet, ist ein Trio vom Stützpunkt in Oberhof dabei. Anfang Januar ist der Thüringer Wintersportort wieder Weltcup-Gastgeber.

Vanessa Voigt vom SV Rotterode war nach ihren Leistungen aus der vergangenen Saison mit Staffel-Silber bei der Heim-WM in Oberhof vornominiert, die dort trainierenden Justus Strelow und David Zobel sind ebenfalls dabei. Wenn am 25. November im schwedischen Östersund der Biathlon-Weltcup in die neue Saison startet, gehört ein Trio vom Thüringer Stützpunkt dem deutschen Aufgebot an.

Bei den Frauen hatten neben Voigt Sophia Schneider und Hanna Kebinger ihren Startplatz sicher. Derweil kehrt Franziska Preuß nach monatelanger Zwangspause wegen verschiedener Krankheiten und Verletzungen und der verpassten Teilnahme an der WM in Oberhof nun in den Weltcup zurück. Bei den deutschen Meisterschaften im September auf Skirollern hatte sich die 29 Jahre alte Ex-Weltmeisterin als dreifache Titelträgerin für eine Nominierung empfohlen. Janina Hettich-Walz als Beste einer Ausscheidung im schwedischen Sjusjoen sowie die vierfache Junioren-Weltmeisterin Selina Grotian komplettieren das Aufgebot der Frauen.

Bei den Männern sind Strelow als Zweiter der internen Qualifikation hinter Philipp Nawrath sowie Zobel nach einem Trainerentscheid beim Weltcup-Auftakt in Schweden dabei. Neben den gesetzten Benedikt Doll und Roman Rees ist Johannes Kühn der sechste Skijäger im deutschen Kader.

Nach der WM im vergangenen Februar in Oberhof kehrt der Thüringer Wintersportort nun in den Weltcup-Kalender zurück. Vom 4. bis 7. Januar 2024 werden sechs Rennen ausgetragen. In Canmore findet vom 14. bis 17. März der letzte Weltcup des Winters statt. Höhepunkt der Saison ist die Weltmeisterschaft im tschechischen Nove Mesto (5. bis 18. Februar).