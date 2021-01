Skilanglaufparadies oberhalb von Ruhla

Die Landschaft oberhalb von Ruhla gleicht in diesen Tagen einem Wintermärchen. Mittlerweile kann das Bergstädtchen Schneehöhen von 28 bis 38 Zentimeter vermelden. "Solche Superbedingungen hatten wir hier schon seit Jahren nicht mehr", erinnert sich Roland Quent und blickt auf die bestens präparierten Loipen an der Storchswiese. Der Abteilungsleiter des Wintersportclubs (WSC) 07 der TSG Ruhla nutzt die lange vermisste Gelegenheit, dreht ebenso wie viele Hobbysportlern regelmäßig auf seinen Brettern einige Runden.

Schon am Vormittag war der 2,5-km-Rundkurs am Donnerstag gut besucht. Ein Infektionsrisiko ist dabei nahezu auszuschließen, sofern sich die Individualsportler an die gängigen Abstandsregeln halten, so Quent. Auch er weiß, wie wertvoll Bewegung gerade in diesen Zeiten ist. Was ihn aber ärgert, sind Leute, die die mühevoll gespurte Bahn als Einladung zum Spazierengehen oder zum Ausdauerlauf auffassen und diese dadurch zerstören. Wie ein Sportler, der am Mittwoch in kurzer Hose in der Loipe eine Joggingeinheit absolvierte. "Da", sagt Quent, "kann man einfach nur mit dem Kopf schütteln."

In normalen Zeiten hätte der WSC 07 Ruhla nun vermutlich nach mehrjähriger Pause mal wieder einen Abendlanglauf für Jedermann organisiert. Doch Wettkämpfe sind vorerst ebenso tabu wie das gemeinsame Vereinstraining der vielen WSC-Talente. Immerhin ermöglichen die idealen Schneeverhältnisse, dass der Ruhlaer Skilanglaufnachwuchs individuell Einheiten an der "Alten Ruhl" absolvieren kann. An der Schanzenbaude befindet sich eine speziell für Kinder und Anfänger geeignete Runde. Der Loipengarten wird fortan von 17 bis 20 Uhr beleuchtet, so lange die Schneeverhältnisse mitspielen. Und wenn die Meteorologen nicht völlig irren, ist dies mindestens noch zwei weitere Wochen lang der Fall.