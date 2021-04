Skispringer heben auch 2022 in Brotterode ab

Brotterode. Brotterode ist am 12./13. Februar 2022 wieder Ausrichter eines Continentalcups der Skispringer. Auch die Frauen sind in Thüringen wieder am Start.

Die Inselbergschanze in Brotterode gehört auch im kommenden Winter zum Continentalcup der Skispringer. Im vorläufigen Terminplan, den der Weltverband Fis jetzt veröffentlicht hat, sind die Wettkämpfe in Thüringen am 12. und 13. Februar 2022 vorgesehen. Neben dem Wettbewerb der Männer, bei dem in diesem Jahr auch der österreichische Olympiasieger Gregor Schlierenzauer am Start war, sind erneut die Frauen in Thüringen dabei. Der Auftakt des Continentalcups wird am 11./12. Dezember in Vikersund (Norwegen) vollzogen.

Beendet wird die Serie am letzten März-Wochenende im russischen Tschaikowski (Männer) sowie in Lake Placid (Frauen). Nachdem die Frauen um Ex-Weltmeisterin Juliane Seyfarth aus Ruhla in diesem Jahr wegen der Corona-Krise neben der WM in Oberstdorf nur sieben Weltcups absolvierten, sind in der Olympiasaison neben dem Höhepunkt in Peking nun 13 Ausrichter im Kalender vertreten.

Der Fis-Cup, der Kategorie unter den Springen von Brotterode, gastiert derweil wie schon im zurückliegenden Winter in Oberhof. Das Finale dieser Serie ist am 26./27. Februar 2022 im Kanzlersgrund geplant.