Felix Hoffmann hebt wieder ab. Der Thüringer Skispringer startet beim Continental-Cup in Lillehammer in die Saison.

Skispringen Skispringer Hoffmann startet in Lillehammer in die Saison

Oberhof Während am Wochenende in Klingenthal die besten Skispringer im Weltcup antreten, hofft Felix Hoffmann auf die Rückkehr in jene Liga. Der Thüringer startet nun in Lillehammer in den Winter.

Über den Continental-Cup will sich der Thüringer Skispringer Felix Hoffmann vom SWV Goldlauter-Heidersbach für Einsätze im Weltcup empfehlen. Der 26 Jahre alte Bundespolizist greift nun erstmals in diesem Winter ein, wenn er am Wochenende in Lillehammer an den Start geht.

Auch Ex-Weltmeister Eisenbichler im Continental-Cup

Den Umweg über den Continental-Cup muss auch Ex-Weltmeister Markus Eisenbichler (32) gehen, der zum Saisonauftakt keine Berücksichtigung im A-Kader von Bundestrainer Stefan Horngacher fand. „Er nimmt die Situation kämpferisch an und sagt, das ist Leistungssport. Man findet keinen zerknirschten Markus Eisenbichler vor, sondern einen kämpferischen“, erklärte Sportdirektor Horst Hüttel gegenüber der dpa. Angesichts des starken Saisonstarts der deutschen Mannschaft wird ein Aufstieg ins Weltcupteam allerdings nicht einfacher – für Hoffmann und Eisenbichler gleichermaßen.

Vorfreude in Brotterode auf Springen im Februar

Während der Continental-Cup nun in Norwegen eröffnet wird, rückt auch Thüringen in den Fokus. Die Organisatoren in Brotterode hoffen nach der witterungsbedingten Absage im vergangenen Winter nun am 17./18. Februar 2024 auf spannende Wettbewerbe dieser Wettkampfserie. Weitere deutsche Austragungsorte sind Garmisch-Partenkirchen (6./7. Januar) sowie Willingen (27./28. Januar).

