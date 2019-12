So wird 2020! – Ein satirischer Ausblick aufs neue Sportjahr

JANUAR

Die Deutsche Bahn wird neuer Hauptsponsor des Erfurter Fußballs. „Das ist für uns naheliegend“, sagt Bahnchef Richard Lutz, nachdem sich der zahlungsunfähige FC Rot-Weiß für den Neustart in der Kreisliga in ICE (Insolvenz-Club Erfurt) umbenannt hat. Im Gegenzug verpflichten sich die Erfurter weiterhin zu kleinen Verspätungen in der Öffentlichkeitsarbeit und gelegentlichen spielerischen Komplettausfällen beim Zug zum Tor.





FEBRUAR

Für ihre bleibenden Verdienste um den Spaß am Sport erhält die Sparkasse Rhön/Rennsteig den olympischen Orden wider den tierischen Ernst. Das IOC erklärt die Karnevalshochburg Wasungen zu ihrem Winterhauptquartier, zur Einweihung singt der Freizeitchor der Kreditinstitute Kaltennordheims „Es gibt kein‘ Schnee auf Hawaii“.





MÄRZ

Nach Biathletin Laura Dahlmeier zieht auch Kombinierer Eric Frenzel angesichts des drohenden Klimawandels Konsequenzen, tritt vom Wintersport zurück und wird Schachspieler. Prompt erhält er eine Wildcard für das Kandidatenturnier in Jekaterinburg. Frenzel habe die Nordische Kombination in allen Varianten mühelos gelöst, ließ der Weltverband dazu wissen.





APRIL

Wie „Die Welt“ berichtet, beantragt der FC Bayern die Streichung aus dem Vereinsregister und löst sich auf. Ohne Hoeneß ergebe alles keinen Sinn mehr, sagt Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Weil Sportdirektor Hasan Salihamidzic zuletzt für 100 Millionen Euro versehentlich Sahne statt Sanè gekauft hatte, ändert der Klub sein Geschäftsmodell und betreibt einen Stand auf dem Viktualienmarkt. Im Sonderangebot: saure Sahne.





MAI

Nach dem Abstieg des FC Carl Zeiss, dem Zerfall von Wacker Nordhausen und der rot-weißen Mangelwirtschaft ist der ZFC Meuselwitz Thüringens neue Nr. 1 im Fußball. Der Verein schafft diesen Sprung ohne Neuinvestition. Präsident Hubert Wolf verweist auf das bekannte Starfighter-Prinzip: „Wir brauchten nur unseren Fußballplatz – und abzuwarten.“





JUNI

Der ThSV Eisenach bekommt nach dem Aufstieg in die Handball-Bundesliga abermals Probleme mit seiner nicht erstligatauglichen Spielstätte. Weil in der Aßmann-Halle nicht mehr genügend Wände zum Aufstemmen da sind, werden die Videobildschirme auf 40 x 10 Meter vergrößert. Auf ihnen soll zu den Spielen der Eisenacher eine voll besetzte virtuelle Zuschauerkulisse flimmern. Der Verein sucht dafür noch Komparsen mit unterschiedlichen Gesichtsausdrücken – passend für Sieg und Niederlage.





JULI

Das Konzept des Deutschen Olympischen Sportbundes, über 200 Entscheidungen verschiedener deutscher Meisterschaften auf ein einziges Wochenende zu legen, ist erneut aufgegangen. Die Fernsehanstalten sind begeistert. Wenn wir den gesamten Sport an einem Wochenende zeigen können, haben wir 51 andere endlich komplett für den Fußball frei, teilen sie mit.

AUGUST

Trotz der Suspendierung Russlands kommen die diversen Dopingagenturen von Dada bis Gaga bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio mit den Kontrollen nicht nach. Sie lassen daraufhin Gnade vor Recht ergehen und übernehmen das edle Motto des Erfurter Silvesterlaufs: Gold für alle!





SEPTEMBER

Nach der Verpflichtung von Torwarttalent Alexander Nübel lobt der künftige Bayern-Boss Oliver Kahn dessen Beinstreckung im Flug, bemängelt aber die noch wenig zupackende Art des 22-Jährigen. Die Münchner wollen deshalb den in Erfurt frei gewordenen Thomas Brdaric als Torwarttrainer für realitätsnahe Zweikämpfe einstellen. Kahn will mit Rat und Tat zur Seite stehen.





OKTOBER

Die noch vor dem Berliner Flughafen fertiggestellte Jenaer Fußballarena ist nach dem ersten Dauerregen des Herbstes mit Wasser vollgelaufen. Im Zuge einer sinnvollen Anschlussnutzung bewirbt sich der Verein kurzfristig um die deutschen Meisterschaften im Schwimmen. Die Sparkasse Fuchsturm/Kernberge bringt über ihren WhatsApp-Verteiler umgehend Olympische Sommerspiele im Saaletal ins Gespräch.

NOVEMBER

Auf dem für Leistungsfußball nicht mehr benötigten Gelände des Albert-Kuntz-Sportparks in Nordhausen eröffnet das erste deutsche Gipsfigurenkabinett. 437 Besucher – drei mehr als zu den einstigen Heimspielen der Nordhäuser – besuchen die Wanderausstellung „Wackerzahns Wunderelf“.





DEZEMBER

Mangels Masse und Klasse der Thüringer Einzelsportler füllen die erfolgreichen Rollstuhlbasketballer der Thuringia Bulls sämtliche Kandidatenlisten zur Wahl der Thüringer Sportler des Jahres. Die Mannschaft gewinnt Team- und Parasportwertung sowie alle Plätze der Einzelklassements. Coach Michael Engel wird Trainer des Jahres.

Derweil sichert sich das Emirat Katar mit seinen schneesicheren Skihallen die Austragung der Vierschanzentournee für die kommenden 150 Jahre und ebnet so dem Skispringen den Weg zur erfolgreichen Hallensportart. „Das geht runter wie Öl“, sagt Fis-Renndirektor Walter Hofer.