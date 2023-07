3:0 gegen Costa Rica Spaniens Fußballerinnen starten souverän in die WM

Wellington Spanien ist mit einem 3:0 gegen Costa Rica in die WM der Frauen gestartet. In der ersten Halbzeit schien ein noch viel deutlicherer Sieg möglich.

Mitfavorit Spanien um die zweimalige Weltfußballerin Alexia Putellas hat zum Auftakt der Fußball-WM einen standesgemäßen Erfolg gefeiert. Gegen Costa Rica gewann die Mannschaft von Trainer Jorge Vilda am Freitag in Wellington ihr erstes Vorrundenspiel klar mit 3:0 (3:0). Ein Eigentor von Valeria del Campo Gutierrez (21.) sowie Treffer von Aitana Bonmati (23.) und Esther Gonzalez (27.) sorgten früh für die Entscheidung.

Der Sieg hätte gar noch deutlich höher ausfallen können, beispielsweise scheiterte Jennifer Hermoso (34.) mit einem Foulelfmeter an Costa Ricas Torfrau Daniela Soleras. Es war bereits der fünfte Elfmeter im fünften WM-Spiel, dreimal verschossen die Schützinnen bislang.

Die Spanierinnen bekommen es derweil im zweiten Spiel der Gruppe C am Mittwoch (9.30 Uhr/ZDF) mit Sambia zu tun. Die Afrikanerinnen starten am Samstag (9.00 Uhr/ARD) ins Turnier.