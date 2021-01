Spannendes Finale der Handball-WM: Wieder jubeln die Dänen

Kairo. Der alte ist auch der neue Weltmeister nach dem 26:24 gegen Schweden. In Ägypten endet ein so umstrittenes wie merkwürdiges Turnier.

Es gab sie doch, diese Phasen der Normalität am Ende: Das Konfetti regnete auf die Titelträger nieder, sie streckten den Pokal in die Höhe und jubelten ausgelassen. Dänemark ist Handball-Weltmeister, auch das ist keine große Überraschung, der Titelverteidiger krönte nach dem Europameistertitel 2012, dem Olympiasieg 2016 und dem WM-Erfolg 2018 mit dem 26:24 (13:13)-Finalsieg gegen Schweden eine der erfolgreichsten Dekaden der Handballgeschichte. Das Endspiel in Kairo war ein sportlich hochklassiges, ein spannendes, mit dem besseren Ende für die Dänen auch dank ihres bärenstarken Torhüters Niklas Landin.