Spiel des FC Rot-Weiß Erfurt gegen Altglienicke ist abgesagt

Das Steigerwaldstadion in Erfurt bleibt am Freitag verwaist. Das Heimspiel gegen Altglienicke ist abgesagt.

Erfurt. Zweite Spielabsage für den FC Rot-Weiß Erfurt innerhalb weniger Tage. Das letzte Heimspiel des Jahres gegen die VSG Altglienicke findet nicht statt.

Die Regionalliga-Fußballer des FC Rot-Weiß Erfurt gehen vorfristig in die Weihnachtspause. Das Heimspiel am kommenden Freitag, 16. Dezember, gegen die VSG Altglienicke findet nicht statt. Der tief gefrorene Rasen des Steigerwaldstadions ist nicht bespielbar, zu groß die Verletzungsgefahr.

Wann die Begegnung nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Offen ist ebenso noch, wann das am vergangenen Sonntag ausgefallene Duell bei der BSG Chemie Leipzig nachgeholt wird. Im Gespräch ist im Augenblick eine Austragung am 21./22. Januar.

Auch die anderen beiden Thüringer Regionalligisten spielen am kommenden Wochenende nicht. Wegen des winterlichen Wetters sind die Begegnungen des FC Carl Zeiss Jena am Freitag bei Hertha BSC II sowie das Meuselwitzer Spiel tags darauf in Greifswald ebenso abgesetzt worden.

Der FC Rot-Weiß Erfurt kehrt am 5. Januar aus der Pause zurück und beginnt an diesem Tag die Vorbereitung auf die Rückrunde. Erstes reguläres Spiel ist im Augenblick das Heimduell gegen Luckenwalde am Samstag, 28. Januar.