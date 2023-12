Spielabsagen im Landkreis Saalfeld/Rudolstadt

Auc in Rudolstadt sind die Fußballplätze gesperrt.

Die Oberligapartie zwischen dem Ludwigsfelder FC und dem FC Einheit Rudolstadt, die am Sonntag stattfinden sollte, ist erwartungsgemäß abgesagt worden. Eine Begegnung unter regulären Bedingungen ist auf dem Kunstrasenplatz des Gastgebers nicht möglich. Damit gehen die Rudolstädter Fußballer als Tabellenletzter in die Winterpause. Ebenfalls abgesagt sind die Thüringenliga-Begegnung des FC Saalfeld in Sondershausen sowie die Kreisoberliga-Begegnungen sämtlicher Teams aus dem Landkreis Saalfeld/Rudolstadt.

Silvio Schierle im Halbfinale

Der Saalfelder Boxer Silvio Schierle steht im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft. In seiner Gewichtsklasse besiegte der 26-Jährige im Viertelfinale den Niedersachsen Engin Aslan, am Freitag trifft er nun im Halbfinale auf den Hessen Igbal Alikhail. Das Ziel des in Frankfurt/Oder trainierenden Thüringers ist der Meistertitel.

HSG-Männer gefordert

Die Handballer der HSG Saalfeld/Könitz wollen am Samstag ihren Lauf in der Landesliga fortsetzen und auch nach dem Auswärtsspiel bei Petkus Wutha-Farnroda ungeschlagen bleiben. Dabei sind die Männer von Trainer Stephan Eberhardt als Tabellenführer zwar Favorit, müssen aber dennoch auf der Hut sein und wollen sich beim Tabellensiebten mit dem achten Saisonsieg belohnen.