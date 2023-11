Spieler des FC Carl Zeiss Jena wird zum Siegtorschützen in der WM-Qualifikation

Francistown. Jonathan Muiomo kam beim Spiel von Mosambik gegen Botswana nicht nur zum Einsatz, sondern traf auch. Wie sein Trainer in Jena reagiert.

Jonathan Muiomo vom FC Carl Zeiss Jena hat am Donnerstag im Spiel von Mosambik in Botswana das Siegtor erzielt. Sein Nationalteam gewann in Francistown den Auftakt zur WM-Qualifikation mit 3:2.

Muiomo kam beim Stand von 2:0 in der 57. Minute ins Spiel. Nach dem Anschlusstreffer von Botswana erhöhte Muiomo in der 75. Minute auf 3:1, bevor die Gastgeber erneut verkürzt haben. Mosambik brachte den Sieg über die Zeit und hat damit die ersten drei Punkte eingesammelt. Am Sonntag steht noch die Partie gegen Algerien auf dem Spielplan, ein Heimspiel für Mosambik. Die weiteren Gruppengegner sind Guinea, Uganda und Somalia. Die Weltmeisterschaft findet 2026 in Kanada, Mexiko und den USA statt.

Freude in Jena über das Tor in Botswana

„Wir freuen uns brutal für Jonny“, sagte Jenas Trainer René Klingbeil nach dem Sieg. Das ganze Team habe ihm von Herzen die Daumen gedrückt. Der FC Carl Zeiss Jena hatte der kurzfristigen Nachnominierung des Offensivspielers zugestimmt. Am Samstag um 6.30 Uhr hatte sich ein Teambetreuer bei Muiomo gemeldet, dass sich ein anderer Spieler aus dem Kader verletzt hat und er nachrücken soll. Nach dem Training im Ernst-Abbe-Sportfeld hatte er die Koffer gepackt, um zum Nationalteam zu fliegen.

Muiomo war im September erstmals zum Lehrgang des Nationalteams gereist. Der in Leipzig geborene Offensivspieler kann für das südostafrikanische Land auflaufen, weil sein Vater von dort stammt. Seinen ersten Kurzeinsatz im Nationaltrikot absolvierte er im Oktober gegen Nigeria – nun folgte im zweiten Spiel der erste Treffer. Muiomo hofft darauf, dass er sich mit guten Leistungen im Länderspiel, aber auch in der Regionalliga für den Kader des Afrika-Cups im Januar empfiehlt. Dann spielt Mosambik unter anderem mit Ägypten in der Gruppe.

Weitere Nachrichten zum FC Carl Zeiss Jena:

• Das müssen Fans für die Partie gegen Wüstheuterode wissen

• Stammspieler hat sich vorm Pokal-Viertelfinale verletzt