Dieses Spiel hatte es in sich und trotz riesiger Konkurrenz, parallel spielten alle drei Top-Teams des Kreises, Martinroda, Geratal und Arnstadt daheim.

Dennoch kamen sagenhafte 194 zahlende beziehungsweise genehmigte Zuschauer ins Stadion an der Gehrener Töpfergasse und mindestens 50 waren umher auch als Zaungäste hinter den Stadionzäunen auf Blickfang beim Top-Spiel der Kreisoberliga aus.

Gastgeber Gehren hatte zwar schon zwei Niederlagen auf dem Buckel, die aber auswärts kassiert. Daheim sind sie immer noch eine fast unumstößliche Macht, gewannen nun gegen Gräfinau-Angstedt 2:0 und stürzten so den Spitzenreiter erst einmal schmerzlich vom Tabellen-Thron.

Gräfinaus Trainer Christian Zentgraf: „Das ist ein Derby. Immer mit Brisanz, was das Vorjahr gezeigt hat, in dem aber auch immer das Glück entscheidet“. Und das hatten diesmal die Gastgeber.

Das Nachbarschaftsduell brachte zunächst knifflige Umstellungen. So musste Gehren den Mittelfeldspieler Philipp Möller für Richter ins Tor stellen, der das kann, aber so auch im Spiel fehlte. Auch die Gäste hatten ihren Stammkeeper Manthey nicht dabei. Der 30-jährige Sebastian Wenig stand von Beginn an im Tor.

Der hatte dann auch gleich zu Beginn einiges zu verrichten, klärte gegen Rißland nach sieben Minuten das erste Mal.

Zuvor hatte schon Gehrens Junghans nach einer Minute knapp am langen Pfosten vorbeigezielt. Danach griff beiderseits die Taktik und das Prestigeduell blieb bis zur Pause chancenarm. Lediglich M. Zentgraf per Kopf nach einer Ecke (28.) und Risch aus 18 Metern knapp übers Tor (39.) setzten auch für die Gäste echte Marken.

Nach der Pause wurde zunächst der SV 1911 offensiv. Eher unnötig fabrizierte Gräfinaus Keeper Wenig dann ein Foul an Paul Möller schon an der Grundlinie. Gehrens Strafstoßspezialist ist Philipp Manthey. Der Kapitän ließ sich die Chance zur Führung nicht nehmen, schickte Wenig in die falsche Ecke und traf links (62.).

Die Konzentration bei den Gästen war auch eine Minute später noch nicht wieder hergestellt. Und nachdem sich Keeper Wenig und Voigt nicht einig waren, wer klären sollte, spritzte Paul Möller dazwischen und hob die Kugel zum 2:0 ins entblößte Tor (63.). Ein schwerer Schlag für den Spitzenreiter, der nicht zurück in die Partie fand. Aufregung gab es nur noch drei Minuten vor Spielende, als der gerade zwei Minuten im Spiel gewesene Gehrener Engesser schon wieder raus musste. Er streckte etwas zu energisch den Gräfinauer Kapitän Vogt, sah knallrot! Ansonsten hatte nicht nur der Erfurter Schiedsrichter Lorenzen, sondern auch die zahlreichen Besucher sich diesmal im Griff.

Für den bisherigen Spitzenreiter Gräfinau-Angstedt steht nun als nächstes am Sonntag ein Heimspiel gegen Ilmtal Zottelstedt auf dem Weg zurück an die Spitze an. Im Moment ist das Team nur durch das Torverhältnis Zweiter.

Die Johren-Männer des SV 1911 hingegen haben tags zuvor am Sonnabend Heimrecht gegen den FC Einheit Bad Berka, der wie Gehren vier Punkte hinter dem am Wochenende nun spielfreien Spitzenreiter Großbreitenbach/Neustadt lauert.