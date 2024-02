Jena. Fußball-Landesklasse: Jan Marvin Krüger und Doppelpacker Friedrich May treffen beim 3:0-Erfolg des SV 1913 bei der Jenaer Schott-Reserve

Eine überzeugende Vorstellung lieferte Landesklasse-Spitzenreiter SV Schmölln 1913 zum Punktspiel-Restart am Sonntag beim SV Schott Jena II ab. Nachdem man in der Vorsaison an gleicher Stelle noch mit 0:6 unter die Räder gekommen war, durften sich die Knopfstädter diesmal über einen ungefährdeten 3:0-Auswärtserfolg freuen, der schon zur Halbzeit feststand.