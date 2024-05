Weimar/Gräfinau-Angstedt. Keglerin gewinnt Gold im Schmöllner Duell vor Vanessa Geithel bei Landesmeisterschaften der Juniorinnen

Ein aufregendes Wochenende liegt hinter den Trompke-Schwestern aus Schmölln. Die für den KSV Rositz spielenden Franziska und Saskia Trompke standen im Finale der U23-Meisterschaft ebenso wie die in der Frauen-Bundesliga spielende Schmöllnerin Vanessa Geithel von Blau-Weiß Auma.

Zunächst kam es im Achtelfinale auf der Bahn in Weimar-Schöndorf auf eine gute Platzierung an. Vanessa Geithel legte mit 573 Holz den Bestwert vor, vor Selina Fuhrmann (SV Carl Zeiss Jena/544) und Saskia Trompke (534). Etwas Nervenflattern zeigte Franziska Trompke, die als Siebtplatzierte noch den Einzug bei 492 Kegel schaffte. Hier hatte sie allerdings im Direktduell mit Selina Fuhrmann mit 0:4 (490:546) klar das Nachsehen. Saskia Trompke teilte sich mit Vanessa Lorenz aus Hopfgarten die Bahnen, überzeugte aber mit 556:549 Holz in dem Kopf-an-Kopf-Rennen. Für Vanessa Geithel stand der 4:0-Erfolg über Henrike Weißmann aus Gompertshausen bei 533:423 Holz keinesfalls in Frage.

So zog sie ebenso wie Saskia Trompke ins Final Four. Zunächst entschied Vanessa Geithel den ersten Durchgang vor Saskia und behielt auch im zweiten Durchgang die Führung, als Saskia als Letzte patzte. Aber zwei 4,0-Serien wendeten das Blatt letztlich zugunsten von Saskia Trompke, die mit 575 Holz auf zwölf Satzpunkte kam, vor Vanessa Geithel (567/11), Celine Dannehl vom SV Pöllwitz (574/10) und Selina Fuhrmann (531/7).

Saskia Trompke und Vanessa Geithel qualifizierten sich damit für die Deutschen Einzelmeisterschaften am 8./9. Juni in München.