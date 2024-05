Schmölln. Nach dem 5:2-Erfolg gegen den 1. FC Greiz sind die Knopfstädter nicht mehr vom Thron zu verdrängen, aber in die Thüringenliga aufsteigen wollen sie nicht

Mit einem 5:2-Heimerfolg vor 175 Zuschauern gegen den 1. FC Greiz hat sich der SV Schmölln 1913 drei Spieltage vor Saisonende die Landesklasse-Meisterschaft gesichert. Allerdings verzichten die Knopfstädter auf ihr Aufstiegsrecht in die Thüringenliga. „Die Greizer haben sich als starker Gegner erwiesen, haben uns alles abverlangt. Meine Mannschaft hat noch einmal alles reingehauen und in der Nachspielzeit den Deckel drauf gemacht“, sagte Falk Hofmann vom Schmöllner Trainerstab. „Es war eine Saison mit Höhen und Tiefen. Problematisch waren vor allem die vielen Verletzten. Wir haben uns von den drei Niederlagen in Folge im März nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich bin stolz auf die Truppe.“

Anschließend ging es zur Meisterfeier mit vom Vorstand ausgelobten 60 Litern Freibier, von denen die meisten wohl für das letzte Heimspiel am 8. Juni gegen Pößneck aufgehoben wurden. Angesichts der fortgeschrittenen Stunde und des arbeitspflichtigen Folgetags war nicht mehr möglich.

Nicht zum Feiern zumute war dem Greizer Trainer Chris Schiller. „Für uns ist das eine bittere Niederlage. Wir wurden weit unter Wert geschlagen. Neunzig Minuten lang waren wir mit dem souveränen Spitzenreiter absolut auf Augenhöhe. Den einzigen Unterschied machten die Abschlusshandlungen. Da war Schmölln wesentlich abgezockter. Vor den Gegentoren passieren uns entweder individuelle Fehler oder die Ordnung stimmt nicht. Da entscheiden Kleinigkeiten über Tor oder Nicht-Tor. Daran müssen wir arbeiten.“

Entscheidung fällt in einer turbulenten Schlussfeier

In der ersten Halbzeit waren die Knopfstädter nach Vorarbeit von Friedrich May durch Leon Schulze in Führung gegangen (11.). Nach einer ausgelassenen Großchance von Tom Heinemann (13.) kamen die Greizer durch Justin Schwarz zum 1:1-Ausgleich (21.). Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Friedrich May mit seinem 16. Saisontreffer (45.).den Gastgeber mit 2:1 in Führung. Nach Wiederbeginn drängten die Greizer auf den Ausgleich. In der Schlussphase wurde es noch einmal turbulent. Erst erzielte der freigespielte Friedrich May (85.) das Schmöllner 3:1, doch die Entscheidung bedeutete dies noch nicht. Lamin Darboe erzielte den 2:3-Anschlusstreffer (89.).

In der sechsminütigen Nachspielzeit warfen die Greizer alles nach vorn, die Tore erzielten aber die Schmöllner. Nach einem Foul an Friedrich May im Strafraum verwandelte Florian Schmidt den fälligen Elfmeter zum 4:2 (90.+5), ehe der eingewechselte Eric Hofmann für den 5:2-Endstand sorgte (90.+6). Der Abpfiff ging im Schmöllner Meisterschaftsjubel unter.