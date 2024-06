Rositz. Fußball-Landesklasse: 1:2-Heimniederlage gegen Bad Lobenstein sorgt für lange Gesichter bei den Hausherrren

Eine schmerzliche, aber verdiente 1:2-Heimniederlage hat Fußball-Landesklassist SV Rositz am Sonntag vor nur 105 Zuschauern gegen den VfR Bad Lobenstein hinnehmen müssen. Dadurch stehen die Rositzer, die sich von Trainer Kevin Undeutsch getrennt haben, wieder unterhalb der Abstiegslinie, nachdem Konkurrent VfB Apolda am Vortag den 1. FC Greiz mit 2:0 bezwungen hatte und damit in der Tabelle vorbeigezogen war.

Kevin Undeutsch nicht mehr auf der Trainerbank

„Wir haben alles versucht, um wenigstens ein Unentschieden zu holen. Kämpferisch hat die Mannschaft alles gegeben. Aber das allein hat heute nicht gereicht. Wir geben nicht auf. Aber es wird schwer, in den verbleibenden zwei Partien in Greiz oder daheim gegen Kahla zu punkten“, resümierte der Rositzer Co-Trainer Martin Teuber, der nun den zum Spielertrainer berufenen Toni Leutert unterstützt. Kontrahent VfR Bad Lobenstein festigte mit dem Dreier seinen Mittelfeld-Platz.

„Unsere Einstellung hat gestimmt. Von der ersten Minute an waren wir hellwach, waren in der ersten Hälfte das klar bessere Team. Rositz war da nur durch Standards gefährlich. Nur müssen wir höher führen. Die mangelnde Chancenverwertung zieht sich durch die gesamte Rückrunde“, so VfR-Trainer Christian Feig, der nach dem Wechsel das Spielsystem umstellte, was zunächst für etwas Verwirrung sorgte. „Am Ende hätten wir unsere Konter besser ausspielen müssen. Dann hätten wir nicht bis zum Abpfiff um den Sieg zittern müssen“, sah der Gäste-Coach durchaus noch Steigerungspotenzial.

Nach einer guten Viertelstunde waren die Gäste in Führung gegangen. Eine Eingabe von Markus Baer veredelte Routinier Sebastian Mai ohne Mühe zu seinem 13. Saisontreffer (17.). Nachdem Bad Lobensteins Torwart Richie Steinbach einen Leutert-Freistoß aus dem Dreiangel geholt hatte (23.), kamen die Hausherren kurz darauf doch zum Ausgleich. Einen Freistoß fast von der linken Eckfahne beförderte Toni Leutert ins Zentrum, wo Sven Wilhelm Rentzsch aus dem Gewühl zum 1:1 erfolgreich war (32.). Im Gegenzug ging Bad Lobenstein wieder in Führung. Nach einem Ballgewinn leitete Mike Gottschalk den Konter ein, den Kevin Hammerschmidt im Nachsetzen zum 1:2 abschloss (33.).

Nach Wiederbeginn mühten sich die Rositzer um den erneuten Ausgleich. In ihren fußballerischen Mitteln beschränkt, setzten die Gastgeber auf lange Bälle, mit denen man die VfR-Abwehr kaum einmal in Gefahr bringen konnte. Bad Lobenstein seinerseits machte aus den sich bietenden Konterräumen viel zu wenig. Markus Baer, Kevin Hammerschmidt, Sebastian Mai und Maurice Junge brachten die Gäste-Angriffe nicht zum erfolgreichen Abschluss, so dass die Feig-Elf bis zum Abpfiff auf der Hut sein musste.