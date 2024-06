Schmölln. Fußball-Landesklasse: Meister SV Schmölln 1913 unterliegt im letzten Heimspiel Schott Jena II mit 0:3

Das Schmöllner Lazarett hatte sich in den letzten Tagen und Wochen wieder massiv gefüllt. Ohne Top-Torjäger Friedrich May, Kapitän Florian Pitschel und Eric Lochmann war gerade die Offensive stark geschwächt. „Irgendwann sind solche Ausfälle nicht mehr zu kompensieren, gerade wenn man das eigene Saisonziel vorzeitig erreicht hat. Denn dann gehen im Unterbewusstsein auch ein paar Prozent an Einstellung und Einsatzbereitschaft verloren. So erklärt sich dann auch die auch in dieser Höhe völlig verdiente Heimniederlage“, kommentierte Falk Hofmann vom Schmöllner Trainerstab das 0:3 gegen den SV Schott Jena II.

Abschied von Christopher Senf und René Weinert

Vor der Partie verabschiedeten die Knopfstädter den nochmals die Kapitänsbinde tragenden Christopher Senf. Der Innenverteidiger hatte in seiner Laufbahn 375 Partien für den SV Schmölln 1913 bestritten. Ebenfalls seine Laufbahn beendete René Weinert, der nach seinem Abschied beim ZFC Meuselwitz 2022 noch zwei Spielzeiten in seinem Heimatverein angehängt und mit seiner Erfahrung zur Entwicklung der jungen Mannschaft beigetragen hatte.

Jenaer technisch versierter

Auf dem Platz entwickelte sich vor 100 Zuschauern eine von beiden Seiten mit technisch versierter Klinge geführte Begegnung, die allerdings kaum Höhepunkte - sprich Torchancen - bereithielt. Die Jenaer hatten etwas mehr Ballbesitz und kontrollierten die Partie. Zehn Minuten vor der Pause gingen die Gäste in Führung. Dawoud Al Dawoud hatte den Ball in die Tiefe gespielt. Gabriel Ben Flechsig erlief sich das Leder, war vor Schmöllns Torwart Mohammed Aminu am Ball und schob überlegt zum 0:1 ins leere Tor ein (35.). Die Hausherren suchten nach einer schnellen Antwort. Leon Schulze fand per Kopf in Gäste-Keeper Johannes von Saldern seinen Meister (37.).

Kurz danach landete ein Kopfball von Florian Schmidt nach einer Weinert-Ecke auf dem Querbalken (38.). Damit war es mit der Schmöllner Herrlichkeit erst einmal vorbei. Auch nach Wiederbeginn taten sich die Hausherren dabei schwer, sich klare Torgelegenheiten zu erarbeiten.

Mit der Führung im Rücken lauerte die von Andreas Kittner betreute Schott-Reserve darauf, weitere Schmöllner Fehler zu bestrafen. So kam es dann auch. Einem Abwehrschnitzer ließ Dawoud Al Dawoud das 0:2 folgen (65.). Den dritten Schott-Treffer markierte Deyaa Eddin Darwish nach einem Jenaer Eckball (74.).

„Eine richtig klare Torchance bot sich uns nach dem Seitenwechsel nicht“, stellte Falk Hofmann etwas enttäuscht fest, der die Knopfstädter nach einer kurzen Sommerpause am 8. Juli bereits wieder zum Trainingsauftakt bittet.

Erste Tests in Rudolstadt und Rositz

Am 13. Juli findet der Ad hoc-Cup in Rudolstadt mit dem Oberligisten FC Einheit, dem TSV Gera-Westvororte und dem FC Chemie Triptis sowie dem SV 1913 Schmölln statt. Am 19. Juli nehmen die Schmöllner am Brauerei-Pokal in Rositz teil. Am 20. Juli geht es gegen Landesklasse-Absteiger FSV Limbach-Oberfrohna, am 23. Juli gegen die U 19 des FSV Zwickau und am 28. Juli gegen den westsächsischen Landesklassisten SV Blau-Gelb Mülsen.