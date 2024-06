Langenleuba-Niederhain. Langenleuba-Niederhain richtet erstes Frauenturnier im Radball aus. Spielgemeinschaft mit Amelie Louise Berlit vom SV Erzhausen bleibt ungeschlagen

Frauen-Radball zu fördern, hat der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) zum Ziel erklärt. Vornehmlich sind die Disziplinen Kunstrad und Radpolo derzeit die Domänen im Hallenradsport im Frauenbereich.

Seit etwa zwei Jahren wird – aktuell mit fünf Mannschaften – an drei Spieltagen ein Radball-Bundespokal für Frauen ausgespielt. Sportlicher Nachwuchs ist im Frauenradball dringend geboten, um auch international mithalten zu können.

Mehr Frauenteams wünschenswert

Der erstmalig vom BDR initiierte Bundespokal der Frauen im Altersbereich U19 erweist sich als Schritt in die richtige Richtung, soll doch mit diesem Wettbewerb der Grundstein für den Einstieg in den Frauenbereich gelegt werden. Die Anzahl der am U19-Bundespokal beteiligten Mannschaften ist steigerungsfähig, war bei der Premiere am 15. Juni in Niederhain festzustellen. Dazu braucht es radballbegeisterte Mädels, die sich auf Vereinsebene dieser Sportart zuwenden.

Mit dem SV 1949 Langenleuba-Niederhain stellte sich zur Ausrichtung des U19-Bundespokals ein Verein zur Verfügung, der in seinen Reihen einige Mädels im Trainings- und Wettkampfbetrieb hat und mit Leonie Reinicke als gemischte Mannschaft (mit Carl Mehnert) 2023 den Deutschen Meister der Schüler U15 stellte. Das gut eingespielte Team kann zudem auf zahlreiche Erfolge auf Landes- und nationaler Ebene verweisen. Auch in diesem Jahr nahm die 15-jährige Gymnasialschülerin an den Deutschen Meisterschaften U17 (mit Ben Börngen) teil. Über soziale Medien ergab sich die Möglichkeit der Bundespokalteilnahme durch die Bildung einer Spielgemeinschaft mit Amelie Louise Berlit vom SV Erzhausen (Hessen).

Die 16-jährige Berlit spielt wettkampfmäßig ebenfalls als gemischte Mannschaft. Die kurzfristig für dieses Turnier gebildete SG Langenleuba/Erzhausen mit Reinicke/Berlit traf in der Niederhainer Schulsporthalle auf den RSV Hardt (Baden-Württemberg) mit Ariane Fink/Jule Gerlach, RV Oberneuland (Bremen/Marlene Ueberrück/Valeria Reinhold) und TB Osterfeld (NRW/Fenja Hannig/Julia Deden).

Der TuS Ebersbach (Sachsen) musste kurzfristig auf eine Teilnahme verzichten. Als Kommissär für den U19-Bundespokal benannte der BDR Michael Hörnig (Röthaer SV/Sachsen).

Auf Anhieb blind verstanden

Leonie Reinicke/Amelie Louise Berlit kristallisierten sich bereits im Auftaktspiel (Spielzeit je zweimal sechs Minuten) gegen TB Osterfeld als Pokalfavorit heraus, Hannig/Deden kassierten eine 0:13 (0:6)-Niederlage. Ohne gemeinsam trainiert zu haben, klappte der Spielaufbau der späteren Cupgewinner nahezu optimal, im Sekundentakt verwandelten Reinicke/Berlit und fanden stets die richtige Lücke im gegnerischen Gehäuse. Auch RV Oberneuland kam mit 1:10 (0:5) unter die Räder, Ueberrück/Reinhold brachten es aber zumindest zu einem Treffer.

Zwei ungeschlagene Kontrahenten

Der RSV Hardt (Finke/Gerlach) blieb ebenso bis zum direkten Aufeinandertreffen mit der SG Langenleuba/Erzhausen ungeschlagen. Die Oberneuländer Ueberrück/Reinhold wurden mit 5:0 (4:0) bezwungen, mit 7:1 (5:0) blieben Fink/Gerlach verdiente Sieger gegen die Osterfelder Hannig/Deden. An Punkten gleich aus je zwei Spielen (6 Zähler) sollte das letzte Tagesspiel zwischen SG Langenleuba/Erzhausen und RSV Hardt die Entscheidung um den U19-Bundespokal bringen. Eine sichere 4:0-Halbzeitführung gaben Reinicke/Berlit gegen die sich gegen eine Niederlage stemmenden Fink/Gerlach in Hälfte zwei nicht aus der Hand, obwohl die Baden-Württemberger diese mit 2:1 für sich entscheiden konnten (Endstand 5:2).

Langenleubas Trainer Marcel Taube als auch Erzhausens Daria Dönig zeigten sich erfreut über die gebotenen Leistungen ihrer Schützlinge. Ob eine weitere Zusammenarbeit möglich sei, ließen beide offen. Geografisch liegen beide Vereine weit auseinander, um konsequent gemeinsame Wege beschreiten zu können.

Grundstein für Frauen-Radball ist gelegt

„Die SG mit Reinicke/Berlit sicherte sich durch den Sieg gegen Hardt verdient die erstmalige Vergabe des Bundespokal U19. Ein Turnier, das zeigte, dass Frauenradball Zukunft hat, der Grundstein für erfolgreiche Nachwuchsarbeit sollte gelegt sein“, zeigte sich BDR-Nachwuchskoordinator Wilfried Lemke optimistisch. Lemke lobte zudem die perfekte Turnierausrichtung des gastgebenden SV 1949 Langenleuba-Niederhain und zeigte sich über die gute Besucherresonanz erstaunt.