Meuselwitz. Fußball-Regionalpokal: Der SV Roschütz verspielt gegen den RSV Altenburg zunächst 3:0-Führung, kommt aber noch einmal zurück

Der SV Roschütz hat sich den Regionalpokal des KFA Ostthüringen geholt. In einem hart umkämpften Finale schlugen die Geraer den im Vorfeld leicht favorisierten RSV Altenburg mit 4:3 nach Verlängerung. Nach einer halben Stunde hatte Roschütz schon mit 3:0 geführt, verschenkte dann aber den vermeintlich klaren Vorsprung genauso schnell, wie man ihn zuvor herausgespielt hatte.

Roschützer mit größerer Spielkontrolle

Während Roschütz vom Anstoß weg zwar mit der größeren Spielkontrolle aufwartete, verbuchten die Altenburger die ersten Torchancen. Nach einem haarsträubenden Geraer Fehlpass in der eigenen Hälfte versuchte sich RSV-Kicker Tom Loske mit einem Heber von der Mittellinie, den der Roschützer Torwart Michael Günther im Zurücklaufen per Glanztat noch an die eigene Latte lenken konnte (5.).

In Führung gingen die Geraer. Eine Eingabe in den Strafraum beförderte Altenburgs Lars Härtel unglücklich per Direktabnahme ins eigene Netz - 1:0 (12.). Ein Abschluss unter die Latte, den kein Roschützer Angreifer besser hätte hinbekommen können. Vom Rückstand zeigten sich die Skatstädter zunächst etwas geschockt. So konnten die diesmal ganz in Grün gekleideten Geraer das zweite Tor nachlegen. Einen perfekten Steilpass von Robert Großer erlief sich Tino Friedemann, der mit einem technisch perfekten Heber über Keeper Leon Göschel hinweg auf 2:0 erhöhte (26.).

Postwendend hatte Altenburgs Rasim Hasanov den Anschluss auf dem Fuß, scheiterte aber aus spitzen Winkel am Roschützer Torwart (28.). Cleverer im Angriff präsentierten sich die Geraer. Nach einem Pass in die Tiefe wurde Clemens Friedrich von RSV-Torwart Leon Göschel aus Sicht von Schiedsrichter Steffen Läsker (Wünschendorf) von den Beinen geholt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Routinier Maik Scherzer souverän zum 3:0 (30.).

Rasensportler egalisieren binnen 15 Minuten Rückstand

Es ging munter weiter. Die Skatstädter gaben sich nicht auf. Als Leon Gentsch im Strafraum gefoult wurde, verkürzte Andreas Zwesper per Strafstoß auf 1:3 (33.). Kurz darauf gelang Altenburgs Torjäger Leon Gentsch der 2:3-Anschluss (35.). Die Köster-Elf war wieder in der Partie und kam praktisch mit dem Pausenpfiff zum 3:3-Ausgleich, als sich Leon Gentsch wieder einmal auf der linken Seite durchsetzte und flach ins kurze Eck abzog (45.+3).

Dass es in dieser Intensität nicht weitergehen konnte, war auch den knapp 250 Zuschauern in der Meuselwitzer Arena klar. Bei perfekten äußeren Bedingungen auf perfekt bespielbarem Rasen mussten beide Mannschaften dem hohen Tempo der ersten Halbzeit etwas Tribut zollen. In der Halbzeitpause hatten beide Trainer ihren Spielern vermutlich mit auf den Weg gegeben, die eigene Defensive nicht weiter zu vernachlässigen. So war das Chancenfeuerwerk der ersten 45 Minuten erst einmal Geschichte. Bei diversen Eingaben und Flanken waren die Roschützer dem Führungstor näher als der Gegner. Der letzte Tick fehlte aber immer.

Hasanov verpasst reguläre Entscheidung

Auffällig war, dass viele Spieler beider Mannschaften schon vor Beginn einer möglichen Verlängerung mit Wadenkrämpfen zu kämpfen hatten. Fast hätte ein Hasanov-Freistoß noch die Entscheidung in der regulären Spielzeit gebracht, doch rettete Roschütz-Torwart Michael Günther zur Ecke (90.+1), weshalb die Extra-Time die Entscheidung bringen musste. In der gingen die Geraer gleich wieder in Führung. Eine Scherzer-Eingabe konnte der RSV-Torwart nicht festhalten und Marvin Kronz staubte zum 4:3 ab (92.). Auf der anderen Seite vergab Leon Gentsch in zentraler Position den möglichen Ausgleich (101.).