Heringen. Wie es die U 13 des JFC Gera schafft bei Thüringer Meisterschaft im Futsal Heiligenstadt und Rot-Weiß Erfurt hinter sich zu lassen

Überraschend haben sich die D-Junioren des JFC Gera den Thüringer Futsal-Meistertitel gesichert. Die Schützlinge der Trainer Sebastian Blum und Marcel Worms setzten sich in Heringen mit 9:5 Toren und zehn Punkten vor dem 1. SC 1911 Heiligenstadt (7:4/9) und der U 12 des FC Rot-Weiß Erfurt (5:5/8) durch. In einem sehr ausgeglichenen Turnier hatten die Geraer gleich im ersten Spiel den 1. SC 1911 Heiligenstadt nach einer sehr konzentrierten Leistung mit 2:0 bezwungen und damit einen Auftakt nach Maß hingelegt.

Nur eine Niederlage im gesamten Turnierverlauf

Auch den SV Schott Jena konnte der JFC-Nachwuchs deutlich mit 3:0 in die Schranken verweisen. Von der U 12 des FC Rot-Weiß Erfurt, die ihre eigene U 13 in der Auftaktpartie des Turniers sensationell mit 1:0 bezwungen hatte, trennten sich die Geraer mit einem 2:2-Unentschieden, ehe man auch dem 1. FC Eichsfeld mit 2:1 das Nachsehen gab, wobei der Siegtreffer erst 22 Sekunden vor Schluss gelang. Erst in seinem letzten Turnierspiel musste der JFC Gera eine Niederlage hinnehmen. Gegen den FC Rot-Weiß Erfurt U 13 verlor man aufgrund von Verletzungen etwas ersatzgeschwächt mit 0:2. So hätten die Heiligenstädter den Geraern den Titel noch wegschnappen können. Schon ein Unentschieden gegen den 1. FC Eichsfeld hätte für die Goldmedaillen gereicht, doch kassierte man im Derby eine 0:2-Niederlage, weshalb der JFC-Nachwuchs endgültig jubeln konnte.

„Hallenmeister, Hallenmeister - hey, hey“ schallte es durch die Halle in Heringen. Ihren Anteil am Titelgewinn hatten Damon Ebbinghaus, Linus Peter, Julien Blum, Tim Worms, Luis Junghans, Isa Saparbajew, Demien Scheil, Tony Rosenbaum und Ahmadi Arash. „Das war eine klasse Mannschaftsleistung, mit der sich die Jungs den Titel verdient haben, auch wenn am Ende etwas Glück mit dabei war“, freute sich Trainer Sebastian Blum, dessen Team nun am 24. Februar zum nächsten Mal auf große Fahrt geht, wenn in Grimmen in Mecklenburg-Vorpommern die NOFV-Futsal-Meisterschaft der U 13 ausgetragen wird.