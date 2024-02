Gera. Fußball: Die Orange-Schwarzen mit Trainer Kevin Brettfeld starten am Sonnabend gegen den FSV Schleiz wieder in die Punktspiele

Am Sonnabend um 14 Uhr setzt die BSG Wismut Gera als Spitzenreiter der Fußball-Thüringenliga die Punktspiele fort. Im Stadion am Steg empfangen die Orange-Schwarzen den Tabellenvierten FSV Schleiz. Mit Wismut-Trainer Kevin Brettfeld unterhielten wir uns über die Hinrunde, die Vorbereitung mit dem Trainingslager in der Türkei und die Aussichten auf einen möglichen Oberliga-Aufstieg.