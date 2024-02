Bad Köstritz. Internationaler Kampfsportlehrgang am 13. April in Bad Köstritz

Die Bad Köstritzer Turnhalle am Schwimmbad wird am 13. April Austragungsort eines internationalen Lehrgangs für asiatische Kampfsportarten sein. Veranstalter sind der Bad Köstritzer Prävention Selbstbehauptung Selbstverteidigung (PSS) e.V. und die World Budo Kobudo Federation (WBKF) Germany.

Als Lehrgangsleiter fungiert Harald Heinz, 9. Dan Tai Jitsu, 7. Dan Jiu-Jitsu, 4. Dan Judo, der sein 65-jähriges Kampfsportjubiläum begeht und seit 60 Jahren als Übungsleiter und Trainer auf der Kampfsport-Matte steht.

Ebenfalls werden Großmeister der waffenlosen Verteidigung aus Polen, Österreich, Schweiz, Belgien, Tschechien und aus vielen Teilen der Bundesrepublik die einzelnen Trainingsgruppen leiten.

So kommen beispielsweise Joachim Jenkel-Peters, 10. Dan Jiu-Jitsu, der Präsident der WBKF in Deutschland ist, Daniel Glowacki, 8. Dan Aiki Jitsu, aus Polen, Tiberio Abategiovanni, 7. Dan, aus der Schweiz, Laurent Haag aus Frankreich, Ernst Binder aus Wien, Ladislav Petras 9. Dan aus Tschechien und aus Belgien Jhonny Van Simsen 10. Dan, in die Bad Köstritzer Turnhalle. Der Lehrgang umfasst Techniken aus Aiki Jitsu, Bo Jitsu, Judo, Karate, Ninjitsu, Krav Maga, Jiu-Jitsu, Tai Jitsu, Iaido, brasilianischem Jiu-Jitsu und viele andere Richtungen des Kampfsportes. So werden auch Waffentechniken, wie die Technik des Kobudobereiches wie Langstab und Tonfa trainiert. Auch die Selbstverteidigung gegen verschiedene Angriffe mit Messer, Stöcken und anderen latenten Waffen wird zum diesjährigen internationalen Kampfsporttraining nicht zu kurz kommen.

Jeder Interessierte kann teilnehmen. Anmeldungen bei Harald Heinz, Am Stublacher Weg 19, 07552 Gera, Tel.:( 0365) 4209501 oder per E-Mail: hahedo@kabelmail.de

red