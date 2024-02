Gera. Der Geraer Fabio Schönfeld startet bei der U 20-Hallen-DM in Dortmund über die 3000 Meter

Wenn am Wochenende in Dortmund die Deutschen U20-Hallenmeisterschaften der Leichtathleten ausgetragen werden, dann geht außer Sprinter Pepe Krause ein weiterer Geraer an den Start.