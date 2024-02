Weida. Warum Trainer Hendrik Penzel seine Spieler hart kritisiert und warum man nicht über die Oberliga nachzudenken braucht

An zwei Niederlagen in Folge kann sich Weidas Innenverteidiger Maximilian Dörlitz in der Vorsaison nicht erinnern. Nun hat es die Osterburgstädter erwischt. Dem 0:1 bei Wacker 90 Nordhausen folgte ein 1:2 daheim gegen Aufsteiger SV Blau-Weiß 90 Neustadt.