Gera. Warum Westvororte-Trainer Daniel Gehrt mit der Punkteteilung im Spiel gegen Aufsteiger Rositz ganz gut leben kann

„Wir hatten uns im Vorfeld schon mehr erhofft. Betrachtet man aber die Partie, dann geht das Ergebnis so in Ordnung. In der Hinrunde hätten wir ein solches Spiel wahrscheinlich verloren“, kommentierte Westvororte-Trainer Daniel Gehrt das torlose Unentschieden seiner TSV-Mannschaft zum Rückrundenstart gegen Landesklasse-Aufsteiger SV Rositz.