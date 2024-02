Gera. Zum zweiten Mal binnen acht Tagen gewinnt Wismut Gera in der Fußball-Thüringenliga zu Hause mit 6:0 - diesmal gegen Preußen Bad Langensalza

In den letzten zehn Minuten kam Wismut-Trainer Kevin Brettfeld aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus. Kaum hatte er nach einem Torerfolg seiner Orange-Schwarzen gegen den Tabellensechsten FSV Preußen Bad Langensalza Platz genommen, schnippte er schon wieder nach oben. Vier Treffer erzielten die Geraer in der Schlussphase, so dass unterm Strich der zweite 6:0-Heimsieg binnen acht Tagen zu Buche stand. 20 Minuten vor Abpfiff hatte es allerdings erst 1:0 gestanden, weshalb Kevin Brettfeld das Endresultat in seiner Spielanalyse auch etwas relativierte.