Gera. Sechs Trainingseinheiten plus ein Paket rund ums Laufen mit Start am 8. Mai

Auch in diesem Jahr bietet die Abteilung Ausdauerlauf des Post SV Gera wieder einen Laufkurs für Anfänger oder Wiedereinsteiger (Erwachsene von 18 bis 55 Jahre) an, die Laufen (Joggen) lernen möchten. Und das können sie unter Anleitung langjähriger Läufer des Post SV Gera, die auch Erfahrungen haben, einen Laufkurs durchzuführen. Der erste Lauftreff ist am 8. Mai (Start 17.30 Uhr) mit Treff an der Panndorfhalle angesetzt. Insgesamt sind immer mittwochs, immer ab 17.30 Uhr bis 19 Uhr, sechs Trainingstermine geplant. Abgerundet wird der Laufkurs mit einem Kurzvortrag eines Mediziners und weiteren Tipps rund ums Laufen. Für die Zeit zwischen den Lauftreffs erstellen die Kursleiter individuelle Trainingspläne. Umkleide- und Duschmöglichkeiten sind in der Panndorfhalle vorhanden. Gegen eine einmalige Gebühr von 15 Euro, zu entrichten am 8. Mai, können sich Interessenten anmelden unter: ausdauerlauf@post-sv-gera.de.

Mindestens acht und höchstens 16 Teilnehmer sind erwünscht. Kursziel ist, dass nach den sechs Wochen jeder in der Lage ist, 30 Minuten durchgehend zu joggen.