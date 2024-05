Gera. Der 15-jährige Tim Wehner vom LAV Elstertal Bad Köstritz gefällt als Multitalent, eilt derzeit von Sieg zu Sieg

„Seine 300 m-Zeit von Neukieritzsch hätte im letzten Jahr zur Finalteilnahme bei der Deutschen U 16-Meisterschaft gereicht. Das Ergebnis kam völlig überraschend. Wir haben den Wettkampf nicht einmal mit Tempo-Läufen vorbereitet“, lobte Landestrainer Tobias Groenewold die Leistungen von Tim Wehner, der beim LAV Elstertal Bad Köstritz von Urgestein Horst Krinke trainiert wird.

Mit seinen 37,07 s führt der 15-Jährige die DLV-Jahresbestenliste zum frühen Saisonzeitpunkt mit großem Vorsprung an. Überhaupt eilt der Pölziger, der in Ronneburg die Schule besucht, derzeit von Erfolg zu Erfolg. „Über 100 Meter, 80 Meter Hürden, 300 Meter und 300 Meter Hürden will ich die DM-Normen für Koblenz erfüllen. Dann entscheiden wir entsprechend dem Zeitplan und der Endlaufchancen, auf welche Strecken wir uns konzentrieren.“

Über 300 m knackte er die Norm in Neukieritzsch bereits zum Bahnauftakt. Wenig später lief er in Jena über die 300 m Hürden 44,28 s, wodurch er ebenfalls die Verbandsvorgabe für einen DM-Start erfüllte. Was dabei kurios war, erklärte er selbst: „Vor der letzten Hürde musste ich dribbeln, bin gestrauchelt und anschließend gestürzt. Nach einer Rolle vorwärts bin ich trotzdem mit großem Vorsprung ins Ziel gestürmt, habe niemanden behindert.“

Die dritte DM-Norm erfüllte Tim Wehner beim Schmöllner Osterland-Meeting. Über 80 m Hürden ließ er die Konkurrenz in starken 11,36 s hinter sich, was derzeit Rang sechs in der DLV-Jahresbestenliste bedeutet. Ganz nebenbei gewann er den Weitsprung mit im letzten Versuch auch ohne getroffenes Brett mit 6,05 m, die ebenso persönliche Bestleistung bedeuteten wie die 1,70 m Hochsprung, mit denen das Multitalent Platz zwei belegte.