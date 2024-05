Gera.

Die Anlage in Gera-Lusan war am Pfingstsonnabend Station eines B-Cups im Beachvolleyball. Ausgerichtet vom Thüringer Volleyballverband war das Niveau mit Teams aus Halle, Leipzig, Markkleeberg, Zschopau und Jena ziemlich hoch. Katharina Zeisig vom Geraer VC – im Bild links mit der Ex-Geraerin Manuela Rohn – wäre dabei fast der Einzug ins Halbfinale gelungen. In der Runde der letzten Acht hatte das Duo gegen Caroline Brych/Käthe Hofer (L.E. Volleys) im zweiten Satz beim Stand von 14:12 schon zwei Matchbälle, die man aber nicht nutzen konnte. Im Männerfeld stand nur ein Geraer. Karsten Schmidt schlug sich mit dem Jenaer Stefan Müller (Sonne im Paradies) ebenfalls wacker. Erst im Viertelfinale war Schluss.

