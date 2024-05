Erfurt/Gera. Bei der Mini-EM in Gera laufen die Lumpziger für Deutschland auf. Doch auch der 1. FC Greiz, der SV Münchenbernsdorf, JFC und Wismut Gera sind mit ihren Trikots sehr zufrieden

Der SV Osterland Lumpzig hat einen Lauf. Der Verein aus dem Altenburger Land hat den 3. Platz beim Sepp-Herberger-Preis in der Kategorie „Schule und Verein“ gewonnen. Und auch zum Training der deutschen Nationalmannschaft im Jenaer Stadion ist der Verein dabei, hat 25 Tickets erhalten. „Ja, es läuft bei uns rund“, sagt Übungsleiter Sören Röpke.

Auf der Fahrt nach Erfurt vom großen Los geträumt

Auf der Fahrt nach Erfurt malten sich die Ostthüringer aus, wie es wäre für Deutschland aufzulaufen. Das Los bescherte ihnen den EM-Gastgeber. „Es waren noch 22 Lose im Topf und wir bekommen Deutschland“, konnte es der Nachwuchstrainer kaum fassen. Am 16. Juni bei der Mini-EM im Geraer Stadion der Freundschaft laufen die E-Junioren des SV Osterland Lumpzig im Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft auf, können Europameister werden. Gespielt wird das Turnier mit 24 Mannschaften und den sechs Vorrundengruppen wie bei den „Großen“ auch. „Wir wollen schon gern gewinnen, wie die Großen dann auch“, sagt Sören Röpke und lacht. Der Spaß stehe bei dem Turnier in Gera im Vordergrund, die Kinder können sich mit anderen Mannschaften messen, zeigen, was sie können.

Über 80 Kinder von vier bis elf Jahren kommen auf den Lumpziger Sportplatz zum Training. „Wir fangen bei den Kleinen mit Spielen an und nach und nach kommt der Ball ins Spiel. Wir üben keinen Druck aus, die Kinder sollen Spaß am Sport und an der Bewegung haben.“ Der SV Osterland pflegt drei Kooperationen mit Schulen und Kindergärten. Die Art und Weise, wie die Lumpziger die Übungsstunden abhalten, habe sich herumgesprochen, sagt Sören Röpke. Der Zulauf gibt ihnen recht und wenn er mitbekommt, dass sich die Kinder zusätzlich zu den beiden Trainingsstunden auf einem Bolzplatz treffen, um zu kicken, „dann zeigt das, dass die Kinder Spaß am Fußball haben, sich Freundschaften entwickeln“.

Beim JFC Gera dreht sich alles um den Nachwuchsfußball. Italien ein schönes Los

Voll und ganz auf den Nachwuchsfußball konzentriert sich der JFC Gera, der im Stadion der Freundschaft in den Trikots der italienischen Mannschaft aufläuft. „Ein schönes Los. Wir sind der Titelverteidiger“, sagt Marco John, der Trainer der E-Junioren im Jugendfußball-Club, der quer durch alle Altersklassen bis zu den A-Junioren Mannschaften im Spielbetrieb hat. Besonders stolz sei man in Heinrichsgrün, wo der Verein seine Trainingsstätte hat, dass jede Mannschaft von drei Trainern betreut wird. „So können wir absichern, dass immer ein Trainer da ist, kein Training ausfällt“, sagt Marco John.

Denkt er an Italien, dann fallen ihm viele Spiele ein, auch denkwürdige Duelle gegen Deutschland. Als ehemaliger Torhüter wird ihm Gianluigio Buffon immer in Erinnerung bleiben. Selbst begann er bei der TSG Gera-Westvororte mit dem Fußball, stieg mit Bad Köstritz unter Trainer Dietmar Sengewald bis in die Landesklasse auf. „Auch bei uns ist der Fußball kein Selbstläufer. Wir müssen uns was einfallen lassen, damit die Kinder am Ball bleiben.“ Letztens reisten die Geraer in die Hauptstadt, um auf Einladung von Tennis Borussia ein Turnier zu spielen. Mit dabei auch der Nachwuchs von Hertha BSC und Union Berlin. „Das bringt immer etwas, zu sehen, zu hören wie es andere Vereine machen, wie sie die Nachwuchsarbeit angehen“, sagt Marco John.

Der 1. FC Greiz sucht nach Wegen, die Nachwuchsarbeit weiter zu verbessern

Nach Wegen, die Nachwuchsförderung weiter zu verbessern, suchen die Trainer des 1. FC Greiz, die bei der Mini-EM für Serbien auflaufen. Steven Gerlach und Matthias Gottschalk waren zur Länder-Auslosung ins Verlagsgebäude der Funke Medien Thüringen gekommen. Auch ihnen gehe es um Spaß am Fußball, aber auch um Qualität im Training und Wettkampf. „Wir blicken in den Saale-Orla-Kreis zum JFC Saale-Orla“, sagt Matthias Gottschalk, „dort werden die Kräfte gebündelt, sportlich gesehen und auch organisatorisch, was den Einsatz der Trainer betrifft.“ Das setzte aber auch voraus, „dass man nicht nur die Konkurrenz zu den anderen Vereinen der Stadt oder der Region vor Augen hat“. Spielgemeinschaften mit Mohlsdorf und Netzschkau seien der Anfang auf einem langen Weg.

SV Münchenbernsdorf spielt für Georgien und denkt an den FC Carl Zeiss Jena

Als Erster überhaupt war Marco Strohwasser mit seinem Sohn Nils im Trikot des SV 1924 Münchenbernsdorf in Erfurt angekommen. „Als wir von der Mini-EM erfahren haben, da war klar. Wir bewerben uns, wir machen mit.“ Für einen kleinen Verein, wie es der in Münchenbernsdorf ist, sei die Mini-EM eine große Sache, die Gelegenheit viele Spiele gegen Mannschaften, die man nicht kennt, zu absolvieren. „Die Kinder haben Spaß am Fußball. Wir Trainer können uns austauschen“, sagt Marco Strohwasser und als das Los auf Georgien fiel, musste er gleich an den FC Carl Zeiss Jena und das verlorene Europapokalfinale 1981 gegen Dinamo Tiflis denken.

Heiko Lorenz, Nachwuchsleiter Wismut Gera © Andreas Rabel | Andreas Rabel

Wismut Gera läuft im Stadion der Freundschaft für die Schweiz auf

Groß die Vorfreude auf das „Heimturnier“ auch bei der BSG Wismut Gera. „Wir finden das Format sehr gut, viele Spiele, das wird ein schönes Turnier, da bin ich mir sicher“, sagt Nachwuchsleiter Heiko Lorenz. Die Orange-Schwarzen bilden ihren Fußballnachwuchs in der Glück-Auf-Akademie aus, der Vertrag wurde jüngst um zwei Jahre verlängert. Der Zulauf, gerade bei den Kleinfeldmannschaften, sei wieder größer, bis 250 Kinder tummeln sich im Stadion am Steg. Dass die Wismut-Mannschaft für die Schweiz aufläuft, findet Heiko Lorenz cool, nicht nur, weil er die Berge und das Idyll als Urlaubsregion schätzt. „Der Schweizer Fußball hat sich in letzter Zeit stark verbessert. Und mit Granit Xhaka haben die Schweizer auch einen Deutschen Meister in ihren Reihen.“ Das verpflichtet.

Die Mini-EM am 16. Juni im Stadion der Freundschaft Gera wird von Funke Medien Thüringen in Kooperation mit dem Thüringer Fußballverband ausgerichtet.