Gera. Traditionsteam des 1. FC Union Berlin besiegt den Kreisligisten SG Gera-Pforten mit 6:2

Nach dem FC Erzgebirge Aue und dem FC Carl Zeiss Jena in den letzten beiden Jahren gab sich an Sonnabend mit dem 1. FC Union Berlin ein weiteres Traditionsteam eines großes Ostvereins im Pfortener Erdbeerstadion die Ehre.

Vor knapp 400 Zuschauern siegten die Köpenicker im Rahmen des Sommerfests klar mit 6:2 (4:0), wobei das Ergebnis aus der Sicht von Cheforganisator Mike Brümmer keine große Rolle spielte. Die Kicker aus der Alten Försterei hatten ein Team mit nach Geraer gebracht, aus dem namentlich Ronny Nikol, Christoph Menz, der Nigerianer Chibuike Okeke und Björn Brunnemann herausragten.

Schon zur Pause führten die sogar von einigen Berliner Anhängern begleiteten Oldies mit 4:0 gegen die Kreisliga-Mannschaft der SG Gera-Pforten, die in der abgelaufenen Spielzeit Platz neun belegt hatte. Auch nach Wiederbeginn spielten die Brunnemann, Nikol & Co. die Hausherren ein ums andere Mal schwindlig. Dennoch konnte Pfortens Torjäger Kai Hertel auf 1:4 verkürzen, nachdem die Abseitsfalle der Hauptstädter einmal nicht zugeschnappt war.

Vom Gegentor angestachelt, legten die Gäste nochmals eine Schippe drauf. Björn Brunnemann per gefühlvollem Heber und Martin Söhndel kurz nach seiner Einwechslung machten das halbe Dutzend voll und erhöhten auf 6:1. Den 2:6-Schlusspunkt setzte dann nochmals Kai Hertel. Vor der Partie hatten die Kleinreinsdorfer Schalmeien für Stimmung gesorgt. In der Halbzeitpause lieferten die Angels-Cheerleader der Great Gera Skates und der Eisenberger Faschingsclub Proben ihres künstlerischen Könnens ab.

Ronny Nikol: In einem Erdbeerstadion habe ich in meiner langen Laufbahn noch nie gespielt

„In einem Erdbeerstadion habe ich in meiner langen Laufbahn noch nicht gespielt“, meinte Ex-Profi Ronny Nikol nach Spielschluss. Der 49-Jährige war in seiner Laufbahn unter anderem für den 1. FC Union Berlin, Energie Cottbus, Dynamo Dresden und den FC Carl Zeiss Jena aufgelaufen. „Das ist ein schicker Sportplatz hier. Es hat Spaß gemacht. Weil man älter wird, macht man mehr Fehler. Deshalb muss man mehr laufen. Wegen der Tanzdarbietungen war die Halbzeit sehr lang. Da durfte ich mich nicht so lange hinsetzen. Sonst wäre ich nicht mehr hochgekommen“, verriet Ronny Nikol lächelnd, der ohne ein Gramm Übergewicht seine Kilometer auf dem extra zuvor aerifizierten Rasen abspulte. Die Zuschauer erfreuten sich an der Vielzahl gelungener Aktionen, auch wenn nicht alle zu Treffern führten.

Für 2025 hat Mike Brümmer schon das nächste Traditionsteam im Auge. Dann soll Dynamo Dresden mit Heiko Scholz im Erdbeerstadion vorstellig werden. Man darf gespannt sein, ob die Dynamos dann ähnlich souverän auftreten wie die Köpenicker am Sonnabend.