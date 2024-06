Gera. Beachvolleyball: Routiniers Hornig/Kärner unterliegen im Finale des GVC-Cups

Mit dem Siegen von Anne Heinzl/Eva Maschke (Geraer VC/Sonne im Paradies Jena) und Kenny Hellmich/Finn Kazuch (Erfurt VC) endeten die Lusaner Beachvolleyball-Turnier am Sonnabend um den GVC-Cup. Bei den Frauen kam der Erfolg der nur an Position acht gesetzten Anne Heinzl/Eva Maschke etwas überraschend. Im Endspiel behauptete sich das Duo gegen die Geraerinnen Denise Keil/Cara Wößner mit 15:11 und 15:9 klar in zwei Sätzen.

Schon im Halbfinale hatten Heinzl/Maschke den Gebeseerinnen Lissi Blechschmidt/Vanessa Wernecke mit 15:7 und 15:13 das Nachsehen gegeben. Keil/Wößner hatten sich gegen Dora Polic/Anastasia Solomatina (Berlin/Jena) mit 15:10 und 15:13 durchgesetzt. Während Anne Heinzl/Eva Maschke unbezwungen durchs gesamte Turnier marschiert waren, leisteten sich Keil/Wößner in der Vorrunde zwei 1:1-Unentschieden gegen die Kröber-Schwestern Lena und Tina (Geraer VC) und die an Position zwei gesetzten Katharina Kraus/Yvonne Mroz (SSG Blankenhain).

Bei den Männern hatten die späteren Sieger Kenny Hellmich/Finn Kazuch den Auftakt völlig verschlafen und ihre beiden Gruppenspiele verloren. Nur dank des Modus erreichten die beiden Erfurter Nachwuchsspieler trotzdem das Achtelfinale und steigerten sich dann von Spiel zu Spiel. Im Endspiel musste sich beide mit den Geraer Lokalmatadoren Philipp Hornig/Hannes Kärner auseinandersetzen.

In der Gruppe hatten die GVC-Routiniers in zwei Sätzen deutlich mit 15:11 und 15:9 die Oberhand behalten. Auch im Finale entschieden die Geraer den ersten Durchgang überaus klar mit 15:5 für sich. Doch kämpften sich die Erfurter zurück in die Partie. Das 12:15 in Abschnitt zwei bedeutete den Satzausgleich. Den Schwung nahmen Kenny Hellmich/Finn Kazuch mit und entschieden auch den Tiebreak mit 15:10 für sich. Rang drei ging an Janek Finger/Reik Selent (Goitzsch) vor Franz Rein/Hannes Rein aus Schmalkalden.