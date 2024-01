Hermsdorf. Die Kreuzritter geben vor der ersten Begegnung des neuen Jahres das Tabellenschlusslicht in der Mitteldeutschen Oberliga. Nunmehr bleiben den Handballern von Mario Kühne 14 Spiele für die Mission Klassenerhalt.

Auch 2024 bleibt sich Mario Kühne treu: Er ist immer noch ein Vertreter des klaren Wortes – gerade mit Blick auf seine Handballer.

Während eines Gesprächs kommt der Trainer des SV Hermsdorf eher beiläufig auf das Testspiel gegen den HBV Jena 90 zu sprechen. Auf die Frage, wie es lief, antwortet er gar lakonisch: „Katastrophal.“ Dass der Ober-Kreuzritter auf eine derartig drastische Formulierung zurückgreift, um das Vorbereitungsspiel zu charakterisieren, war naturgemäß dessen Ausgang geschuldet: Mit einem Rückstand von neun Toren verloren die höherklassigen Hermsdorfer gegen den Thüringenligisten aus der Saalestadt.

Am 2. Januar nahmen die Holzländer, die dieser Tage das Tabellenschlusslicht in der Mitteldeutschen Oberliga geben, ihr Training wieder auf. Hinsichtlich des Ziels für die Rückrunde der Saison 23/34 gibt sich Kühne genauso lakonisch wie zuvor bei der Frage nach dem Ausgang des Testspiels. „Klassenerhalt.“

Unterfangen mit einem ungewissen Ausgang

Mehr ist jedoch nicht vonnöten. Dieses eine Wort reicht bei weitem aus; in ihm spiegelt sich alles wider: Es geht um alles, und es handelt sich um ein Unterfangen mit einem ungewissen Ausgang. Kühne sagt es nicht, doch es schwingt stets mit - eben weil er es nicht explizit benennt. Wann immer das Wort Klassenerhalt fällt, ist die - oftmals unausgesprochene - Angst vor dem Abstieg, dem Absturz geradezu allgegenwärtig. Gleich einem unsichtbaren Begleiter, einem Dämon...

Das erste Spiel der Rückrunde absolvierten die Kreuzritter noch im Jahr 2023: Am

17. Dezember gastierten sie beim HC Aschersleben, gegen den sie 25:28 unterlagen. Für ihr erstes Pflichtspiel im neuen Jahr empfangen sie indes keinen Geringeren als den HSV Apolda. Kurz: Ab 19.30 Uhr stehen in der Werner-Seelenbinder-Halle alle Zeichen auf Derby.

Der Trainer hofft jedoch, dass seine Handballer am Samstag ab 19.30 Uhr an jene Leistung anknüpfen können, die sie vor ein paar Wochen gegen den HC Aschersleben präsentierten. Man habe zwar 25:28 verloren, sich über weite Strecken aber gut verkauft, sagt Mario Kühne, der nunmehr ohne Rückraumakteur Paul Götze auskommen muss. Das letzte Spiel des Jahres 2023 war gleichzeitig die finale Begegnung von Götze in den Diensten der Holzländer. Nunmehr weilt er in Neuseeland. „Das ist natürlich ein Verlust: Zum einen war er ein Leistungsträger, zum anderen eine Stimmungskanone – so jemand ist nur schwer zu ersetzen.“

Apolda wird es nicht an Selbstvertrauen mangeln

Die Handballer des HSV Apolda wiederum werden am Samstag als Zwölfter der Tabelle aufschlagen. Mario Kühne geht indes davon aus, dass es den Gästen nicht an Selbstvertrauen mangeln werde, da sie zwei ihrer vergangenen drei Partien für sich entscheiden konnten. Eine davon war der Auswärtstermin Anfang Dezember gegen den USV Halle. In der Händelstadt siegten die Apoldaer 33:31 über die Gastgeber, die seit Jahren zu den stärksten Mannschaften der Liga gehören und während des Jahreswechsels auf Platz vier rangierten.

„Apolda ist und bleibt eine kompakte Mannschaft, die sich partout nicht aus der Ruhe bringen lässt – die spielen einfach ihren Stiefel herunter“, betont Kühne, der auch noch zu bedenken gibt, dass sich die Glockenstäter für die Rückrunde noch mit einem Akteur aus Serbien verstärkten. Hinsichtlich des eigenen Kaders gibt der SVH-Coach hingegen defensiv. Es mangle dieser Tage nicht an angeschlagenen Spielern in seinen Reihen, sodass er nicht sagen könne, wer alles am Samstag auflaufen werde.

Am 3. Januar indes, einen Tag nach der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs, fand sich Mario Kühne auf dem Hermsdorfer Friedhof ein, um mit anderen SVH-Weggefährten Abschied von Sebastian Klecha zu nehmen. Am 12. Dezember 2023 verstarb er im Alter von 41 Jahren. Für die Beerdigung waren unter anderem Jörg Mühlberg, Sebastian Steinbach, Rene Meißner und André Werrmann nach Hermsdorf aufgebrochen, um dem begnadeten Rückraumakteur die letzte Ehre zu erweisen. „Das war für uns alle sehr emotional“, sagt Mario Kühne.

Gedenkminute für Sebastian Klecha und Betty Loos vor dem Derby

Vor dem Derby am Samstag wird es eine Gedenkminute geben, mit der Sebastian Klecha, aber auch der früheren Stadträtin Betty Loos gedacht werden soll. Loos spielte ab Mitte der 60er-Jahre für die BSG Motor Hermsdorf und blieb auch nach ihrer aktiven Zeit dem Handball in der Stadt verbunden. Ihre sportliche Passion lebt indes in ihren Enkeltöchtern Lena Schulz und Laura Ehm weiter, schließlich widmen sich beide von klein auf der Sportart. Am 24. November des vergangenen Jahres verstarb die gebürtige Brandenburgerin im Alter von 77 Jahren.