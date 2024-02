Erfurt. Die Kugelstoßerin in den Diensten des LC Jena deklassierte bei den Mitteldeutschen Meisterschaften in Erfurt ihre Konkurrentinnen und kredenzt zudem eine persönliche Bestleistung. Doch auch andere Akteure des Jenaer Vereins wussten am Wochenende in der Landeshauptstadt zu überzeugen.

Landesmeisterschaft, Nordhäuser Wurf-Meeting und nunmehr Mitteldeutsche Meisterschaft – Chantal Rimke zieht dieser Tage von Sieg zu Sieg. Die Kugelstoßerin in den Diensten des LC Jena wusste am Wochenende in Erfurt bei den Meisterschaften für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erneut zu überzeugen: In der Altersklasse U20 war die 18-jährige Sportschülerin das Maß der Dinge und distanzierte mit einer Weite von 15,48 m ihre Konkurrentinnen. Zum Verglich: Jolina Lange vom LV 90 Erzgebirge, die sich am Ende über Platz zwei freuen durfte, stieß die Vier-Kilogramm-Kugel 14,16 m.