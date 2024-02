Leipzig. Am Wochenende werden sich in der Messestadt Chantal Rimke, Kevin Brucha, Felix Jahn und Florian Näbelung mit den Besten ihrer jeweiligen Zunft messen.

Wenn Tobias Groenewold auf die Deutschen Hallen-Meisterschaften der Leichtathletik in Leipzig blickt, spricht er von einem spannenden Unterfangen. Dass der Trainer des LC Jena das sportliche Großereignis in der Messestadt derartig bewertet, ist in erster Linie dem Umstand geschuldet, dass drei Akteure und eine Akteurin des Jenaer Vereins in das Meisterschaftsgeschehen am Wochenende eingreifen werden: Chantal Rimke, Florian Näbelung, Kevin Brucha und Felix Jahn.