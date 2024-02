Jena. Ein neuer Kapitän und einer neuer Stellvertreter lenken nunmehr die Geschicke des Thüringenligisten auf dem Platz - mit Erfolg: Der Rückrundenauftakt gegen den FC Schweina-Gumpelstadt war von Erfolg gekrönt.

Cristian Kummer und Steffen Beck genossen die Sonne. In sich ruhend verfolgten die beiden Trainer des SV Schott Jena das Dargebotene ihres Teams auf dem Kunstrasenplatz in der Oberaue. Mit überschlagenen Beinen harrten sie auf ihren Plastikstühlen am Spielfeldrand aus – in jenen Momenten wiederum, in denen die Partie gegen den FC Schweina-Gumpelstadt in den letzten Zügen lag, erinnerten die beiden eher an Teilnehmer des Literarischen Quartetts. Ja, sie wirkten wie zwei Kritiker, die morgens versehentlich zum Trainingsanzug gegriffen hatten.